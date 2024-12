Rund zwei Dutzend Gourmets und Liebhaber von noblen alkoholischen Getränken sind am Mittwochabend bei einer Tour in der Bodega Suau in der Nähe von Palma de Mallorca am Mittwochabend auf ihre Kosten gekommen: Denn in dem historischen Spirituosenkeller, der eigenen Angaben nach zu den ältesten der Insel zählt, wurde bei einer englischsprachigen Führung die Geschichte der Einrichtung ausführlich erläutert.

Die Brandys werden in bis zu hundert Jahre alten Fässern aus US-amerikanischem Holz gelagert, was ihnen eine spezielle, feine Note verleiht. (Foto: privat)

Auf den einzelnen Stationen wurden dabei Brandys, die 15, 25, beziehungsweise 50 Jahre alt sind aus den alten Fässern der Bodega verkostet, wozu es Fischtapas, Trüffelhäppchen oder leckere Schokoladen, - und Brownie-Kreationen zu essen gab. Die 1200 Fässer in verschiedenen Größen in dem Keller sind die wahren Schätze der Bodega Suau, und manche von ihnen sind bis zu 100 Jahre alt. Deutlich wurde, dass das Holz als lebendiges Material, und die Feuchtigkeit in den Räumen großen Einfluss auf die Reifung der Spirituosen hat. Schließlich wurde bei der Herstellung der Banzen spezielles Holz von US-amerikanischen Eichen verwendet.

Die französischstämmige Tourleiterin Emma Brajkovic erklärte gegenüber MM: "Das ist die älteste Bodega auf der Insel, die 1851 gegründet wurde und die einzige, in dem Brandy hergestellt wird. Ich persönlich bin viel um die Welt gereist, und habe noch niemals einen Weinkeller dieser Größe gesehen. Diese Bodega ist absolut authentisch und meines Wissens nach die einzige, die intakt ist, ohne dass sie in den vergangenen Hundert Jahren komplett umgestaltet oder renoviert wurde."

Tausende von LED-Kerzen beleuchteten die dunklen Keller-Räume der historischen Bodega. (Foto: privat)

Für die zahlreichen deutschen Tourteilnehmer war es einer der Höhepunkte des Events, als sie nach dem Rundgang durch eine lange, schmale Tunnelanlage der Bodega geführt wurden, die dem Weinkeller als Lüftungsanlage dient. Darüber hinaus ging es auch durch einen sogenannten "Club Suau", in dem gut betuchte Familien, Sportler, Michelin-Köche und Gouverneure verschiedenster Länder bis heute ihre eigenen 36-Liter Fässer lagern. Durch die Lagerung in dem besonderen Keller wird das ganze Jahr über eine konstante Temperatur garantiert, was für die Alterung der Spirituosen wichtig ist.

In dem stockfinsteren Keller der Bodega wurden aufwendig 2500 LED-Lichter installiert, was den feuchten, historischen Räumlichkeiten einen beinahe romantischen Touch verlieh. Wie die Tour-Führerin erklärte, war es beabsichtigt, den Spirituosen-Spaziergang in einem Dämmerlicht durchzuführen. Auf diese Weise konnten die Teilnehmer die verschiedenen Nuancen zwischen den einzelnen 37-prozentigen Brandys der verschiedenen Jahrgänge schmecken.

Den Teilnehmern wurde neben den aromatischen Spirituosen so mancher leckere

Tropfen geboten. (Foto: PL)

Tatsächlich konnte selbst der MM-Reporter feine Differenzen bei den Spirituosen in Bezug auf den karamellartigen Geruch und der Intensität des charaktervollen Weinbrands mit der feinen Holznote feststellen. Last but not least gab es auch Gin mit aromatischen Mallorca-Zutaten wie Feigen, Rosmarin und Orangen aus dem Sóller-Tal, sowie Rum, Champagner und Weißwein zu probieren.

Der deutsche Promi-Butler und CEO von Xclusive Mallorca Daniel Rudolf organisierte das Event für einige seiner Kunden und Gourmetliebhaber. (Foto: PL)

Auch die spannende Geschichte der Bodegas Suau war für die Gäste und Zuhörer dem Anschein nach mit großer Neugierde zu vernehmen. Wie Emma Brajkovic erklärte, war der mallorquinische Kapitän Joan Suau i Bennàsar in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit seinem Schiff El Mallorquín über den Atlantik von Mallorca nach Kuba gesegelt, wo er eine Destillerie gründete. Seine Produkte verkaufte er überallhin, wo es Geschäfte zu machen gab. Unter anderem tauschte er dabei in Afrika die Spirituosen gegen Baumwolle und in der Karibik im Gegenzug für Gewürze. Auf einer seiner Reisen verliebte sich Suau in eine junge Mallorquinerin, die Tochter des Partners seines Vaters, und musste sein Leben neu überdenken. Er schlug Wurzeln auf Mallorca, wohin er 1851 sein Geschäft verlegte.