In der Küstenortschaft Colònia de Sant Jordi im Süden Mallorcas hat sich am Mittwochabend eine Familientragödie ereignet. Nach Angaben der Guardia Civil wird ein Mann verdächtigt, seine Schwiegermutter getötet zu haben. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sind die genauen Umstände der Tat noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in einem Wohnhaus zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und seinem späteren Opfer. Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann die Frau mit einer Axt tödlich verletzt haben.

Zum Tatort eilten Einsatzkräfte der örtlichen Polizei und der Guardia Civil. Dort fanden sie nach Angaben des Lokalblatts die leblose Frau mit schweren Kopfverletzungen vor. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen.

Die Kriminalpolizei der Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sichern noch am Abend Spuren am Tatort. Ein Ermittlungsrichter in Manacor ordnete eine rechtsmedizinische Untersuchung an, um die genaue Todesursache zu klären.

Über die Identität des Tatverdächtigen und des Opfers wurden bisher keine offiziellen Angaben gemacht. Unbestätigten Berichten zufolge soll es sich bei dem Festgenommenen um einen portugiesischen Staatsbürger handeln. Die zuständigen Behörden bitten um Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details veröffentlicht werden können. Dadurch sollen die laufenden Ermittlungen nicht gefährdet werden.