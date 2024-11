In den frühen Morgenstunden des Dienstags hat sich im Urlauberort Porto Cristo (Manacor) auf Mallorca ein Verkehrsunfall mit einem mutmaßlich gestohlenem Auto ereignet. Nach Angaben der örtlichen Polizei kam ein etwa 25-jähriger Mann nordafrikanischer Herkunft von der Straße ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Nach Darstellung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" trug sich der Vorfall gegen vier Uhr morgens zu. Demnach verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach die Leitplanke am Fahrbahnrand und stürzte einen Abhang hinunter. Nach mehreren Metern sei das Auto auf dem Dach zum Liegen gekommen. Durch den Sturz sei an dem Fahrzeug ein Totalschaden entstanden.

Behördenangaben zufolge musste die herbeigerufene Feuerwehr den eingeklemmten Mann aus dem Wrack befreien. Weiter hieß es, der mutmaßliche Autodieb habe bei dem Unfall nur leichte Verletzungen erlitten. Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest seien positiv ausgefallen. Der Polizei zufolge war das Fahrzeug als gestohlen gemeldet.

Der mutmaßliche Autodieb wurde von der örtlichen Polizei festgenommen und der Nationalpolizei überstellt. Diese, so die Zeitung, habe weiterführende Ermittlungen in dem Fall eingeleitet. Eine medizinische Behandlung im Krankenhaus lehnte der Festgenommene Unfallfahrer ab.

Im Verlauf des Vormittags versammelten sich an der Unfallstelle zahlreiche Anwohner, um sich ein Bild von den Schäden zu machen.