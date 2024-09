Die Guardia Civil hat auf Mallorca eine kriminelle Bande zerschlagen, die sich auf Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen spezialisiert haben soll. Dabei wurden laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sechs Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren festgenommen. Alle Verdächtigen besitzen die spanische Staatsangehörigkeit.

Nach Behördenangaben hatte es die Bande vor allem auf Autos abgesehen, die an beliebten Aussichtspunkten in der Serra de Tramuntana und in der Gemeinde Santanyí abgestellt waren. Die Täter sollen dabei einen Metallstab benutzt haben, um die Fahrzeugtüren aufzubrechen und Wertsachen zu entwenden.

Um ihre illegalen Aktivitäten abzusichern, soll die Bande zwei Fahrzeuge zur Überwachung der näheren Umgebung eingesetzt haben, während andere Mitglieder die Diebstähle durchführten. Die Ermittlungen seien aufgrund einer Häufung von Anzeigen wegen Autoaufbrüchen eingeleitet worden. teilten die Ermittlungsbehörden mit.

Ein Gericht hat gegen die Festgenommenen ein unbefristetes Annäherungsverbot für die Landstraße Ma-10, öffentliche Parkplätze und touristische Sehenswürdigkeiten auf Mallorca verhängt. Die Anordnung zielt darauf ab, künftige Straftaten seitens der Bande zu verhindern und Urlauber-Highlights der Insel sicherer zu machen.

Den Verdächtigen werden von den Ermittlungsbehörden zahlreiche Diebstähle aus Fahrzeugen zur Last gelegt, die im Laufe des Sommers an verschiedenen touristischen Orten Mallorcas verübt wurden. Sie wurden inzwischen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.