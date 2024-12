Olivenöl auf Mallorca: Vom Grundnahrungsmittel zum Luxusgut

Immer dann, wenn das Statistikamt zuletzt die aktuellsten Daten zum Preisindex veröffentlichte, war es das Olivenöl, das zu einem guten Teil für den Anstieg verantwortlich war. Der Literpreis stieg zwischenzeitlich so stark, dass viele Supermärkte die Flaschen der besonders teuren Sorten mit Diebstahlvorrichtungen sichern oder gleich in speziellen Vitrinen wegschließen.

Die Verbraucherschutzorganisation Facua wirft den Supermarktketten vor, Absprachen zu treffen und so die Olivenöl-Preise künstlich hochzuhalten. Auch sei die Senkung der Mehrwertsteuer, die die Zentralregierung angesichts der hohen Inflation für die wichtigsten Grundnahrungsmittel beschlossen hatte, nicht in allen Fällen an die Verbraucher weitergegeben worden, so Facua.

Die Verbraucherschützer beobachten mittlerweile permanent und detailliert die Entwicklung der Preise zahlreicher Grundnahrungsmittel in den Supermärkten. Im August nahm Facua die Internetseite super.facua.org in Betrieb, auf der die Preisentwicklung in den Läden der sechs wichtigsten Supermarktketten des Landes veröffentlicht wird.

Olivenöl gehört zu den Grundnahrungsmitteln in Spanien, da es fester Bestandteil der mediterranen Ernährung ist und bei zahlreichen Gerichten zum Einsatz kommt, insbesondere zum Verfeinern. Das wohl bekannteste mallorquinische Rezept, bei dem Olivenöl unerlässlich ist: Pamboli. Dabei wird eine Scheibe Graubrot mit Tomate eingerieben, mit Olivenöl beträufelt und anschließend mit Käse, Schinken oder Wurst belegt.