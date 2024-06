Das Wetter in Palma erweist sich als erfreulich stabil: Es verspricht ein angenehm warmer Tag mit Temperaturen zwischen 18.58°C und 25.59°C zu werden. Es ist ein perfekter Tag, um die bezaubernde Schönheit der Inselhauptstadt Mallorcas zu genießen.

Wärmende Sonnenstrahlen zur Tagesmitte

Die Temperatur am Morgen wird 18.95°C betragen, wobei die gefühlte Temperatur fast identisch ist - 18.91°C. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 25.2°C mit einer gefühlten Temperatur von 25.2°C. Für den späten Nachmittag rechnen wir mit 24.32°C (gefühlte Temperatur 24.3°C), während die Werte in der Nacht auf 21.18°C absinken (gefühlte Temperatur - 21.23°C). Es ist also ein Tag, an dem man die Leichtigkeit des Sommers auf Mallorca wirklich genießen kann.

Ausgezeichnete Bedingungen für einen Strandtag

Die Atmosphärendruck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit 55%. Mit nur 10% Bewölkung am Himmel steht einem sonnigen Tag am Strand nichts im Wege. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.62m/s in Richtung 196° Grad, mit Böen bis zu 4.02m/s. Und das Beste von allem: Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist null. Jeder Tag ist ein guter Tag in Palma, aber dieser 25. Juni 2024 wird ein großartiger Tag sein!