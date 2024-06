Mallorca, die beliebte Insel im Mittelmeer, bereitet sich auf einen weiteren wunderschönen Sommertag vor. Die Wettervorhersage für Palma am 27. Juni 2024 verspricht angenehme Temperaturen kombiniert mit einem erfrischenden Meereswind.

Das Thermometer wird voraussichtlich einen Tiefstwert von 21,62ºC erreichen und im Laufe des Tages auf einen Höchstwert von 32,64ºC steigen. In der Frühstunden werden etwa 21,98ºC erwartet, tagsüber 32,39ºC, am Nachmittag 29,84ºC und in der Nacht 23,45ºC.

Die gefühlte Temperatur wird morgens rund 21,83ºC betragen, am Tag steigt sie dann auf etwa 31,27ºC, am Nachmittag auf rund 29,4ºC und in der Nacht auf etwa 23,47ºC. Die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich bei 30% liegen.

Erfrischende Meeresbrisen

Ein Highlight des Wetters in Palma sind die erfrischenden Meereswinde. Am 27. Juni wird der Wind mit etwa 7,22 m/s wehen und in Richtung 103º blasen. Es können Windböen von bis zu 8,67 m/s auftreten.

Der Himmel über Palma wird voraussichtlich zu 80% bedeckt sein, aber die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0%. Mit diesen Prognosen verspricht der 27. Juni 2024 über Palma de Mallorca ein Tag voller Sonnenschein und erfrischender Meeresbrisen zu werden.

Vergessen Sie also nicht, Ihren Tag am Strand zu genießen und sich vor der Sonne zu schützen. Wie es scheint, können Sie sich auf einen weiteren perfekten Sommertag auf unserer schönen Insel freuen.