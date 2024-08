In Port d'Andratx erwartet uns am 24. August ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Mit Tageshöchstwerten, die leicht über 27 Grad liegen, bietet uns der Tag ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Der strahlend blaue Himmel wird von lediglich 5% Bewölkung bedeckt sein, was bedeutet, dass uns nichts einen strahlenden Sommertag verderben kann.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen werden sich im Laufe des Tages nur geringfügig ändern. Wir starten kühl in den Morgen mit erwarteten 25.03 Grad Celsius, bevor die Temperaturen tagsüber auf bis zu 27.43 Grad ansteigen. Am Nachmittag erwarten wir mildere 27.29 Grad, und die nächtlichen Temperaturen werden uns mit angenehmen 26.59 Grad immer noch in sommerlicher Stimmung halten.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wir alle wissen, zählt in Wirklichkeit nicht nur die gemessene, sondern vor allem die gefühlte Temperatur. Und die sieht für unseren Tag folgendermaßen aus: Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 25.63 Grad und während des Tages klettert das Thermometer gefühlt auf bis zu 29.6 Grad. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer leicht auf 29.55 Grad und in der Nacht fühlen sich die 26.59 Grad angenehm kühl an.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Auch über die atmosphärischen Bedingungen können wir Ihnen Gutes berichten: Mit einem Atmosphärendruck von 1015 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 70 herrschen ideale Bedingungen. Der Wind weht mit mäßigen 5.39 Meter pro Sekunde und Windböen von bis zu 6.27 Meter pro Sekunde in Richtung 125 Grad. Also packen Sie Ihre Segelboote ein und genießen Sie den perfekte Tag auf dem Meer. Alles in allem können wir uns glücklich schätzen, diesen Tag in Port d'Andratx verbringen zu dürfen.