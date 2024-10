In Alcúdia wird für den 21. Oktober ein Tag mit leichtem Regen vorhergesagt, dabei halten sich unbeeindruckt angenehme Temperaturen auf der Insel. Es scheint, als würde das malerische Mallorca, sogar noch in der zweiten Hälfte des Oktobers, reizvolle Wetterbedingungen liefern.

Temperaturfluktuationen im Verlauf des Tages

Wir beginnen den Tag mit einer morgendlichen Temperatur von milden 19.73ºC, bis sie im Tagesverlauf auf 21.79ºC ansteigt. Der Nachmittag wird eine kleine Abkühlung mit 20.62ºC erleben, bevor die nächtlichen Temperaturen sich auf 19.87ºC herabsetzen. Trotz der Regenprognose wird die maximale Temperatur im Laufe des Tages erwartungsgemäß bei etwa 22.04ºC liegen, während das Thermometer auf ein Minimum von 19.57ºC sinken wird.

Gefühlte Temperaturen im Vergleich

Trotz der Temperaturwerte kann das tatsächliche Temperaturgefühl variieren. Am Morgen kann man ein thermisches Gefühl von etwa 19.93ºC erwarten, während es im Laufe des Tages auf etwa 21.98ºC ansteigen wird. Am Nachmittag können Sie Kühle von etwa 20.83 ºC spüren, und in der Nacht wird das Gefühl bei etwa 20.11 ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird auf 1023 hPa geschätzt, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 75% liegen dürfte - typisch für einen leicht regnerischen Herbsttag auf Mallorca. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.8m/s aus Richtung 44º wehen, mit Böen, die auf bis zu 6.27m/s ansteigen können. Trotz der 99% Regenwahrscheinlichkeit bleibt die Wolkendecke mit 15% eher gering.

Alles in allem erwartet Alcúdia einen Tag mit etwas Regen und angenehmen Temperaturen, perfekt für gemütliche Stunden im behaglichen Heim auf Mallorca.