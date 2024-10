Die malerische Stadt Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca stellt sich am heutigen 26. Oktober auf milde Temperaturen und den Charme von leichtem Regen ein. Wie wir alle wissen, sind solche Wetterbedingungen ein typisches Zeichen des herannahenden Herbstes. Doch keine Sorge, der Regen nimmt der Schönheit von Sóller nichts von ihrem Zauber und bietet den Einheimischen wie auch Besuchern die perfekte Gelegenheit, sich in gemütlichen Cafés und Restaurants zu entspannen und das städtische Panorama zu genießen.

Temperaturen: Eine Achterbahnfahrt von Mildheit und Frische

Kühle Nacht und Morgenstunden erwarten uns mit einer Mindesttemperatur von 14,83°C, die dann allerdings am Tag auf ein angenehmes 19,84°C ansteigt. Ein leichter Rückgang ist am Nachmittag auf 17,18°C zu verzeichnen, bevor die Temperatur in der Nacht erneut auf frische 14,83°C zurückfällt. Trotz der leichten Schwankungen bleiben wir deutlich im milden Bereich – so ist das Wetter auf Mallorca, stets ein Balanceakt zwischen Sommer und Herbst im Oktober.

Gefühlte Temperaturen: Der Regenschauer mildert das Kühlgefühl

Obwohl die wahren Temperaturen leicht schwanken, bleibt das gefühlte Temperaturniveau über den ganzen Tag hinweg recht stabil. Am Morgen werden wir uns auf 17,62°C "gefühlte" Temperatur einstellen können, am Tag nur unwesentlich mehr mit 19,68°C, und am Nachmittag bewegen wir uns zurück auf 17,17°C. Die Nacht bringt uns dann ein thermisches Gefühl von 14,27°C. Es ist also kein großer Temperaturunterschied zu verzeichnen und der leichte Regen sorgt sicher für ein angenehmes Erfrischungsgefühl.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Von sanfter Brise und typischer Herbstfeuchte

Mit einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 69% ist man klar im Bereich typischer Herbstverhältnisse. Der Wind weht moderat mit 3,95 m/s aus Richtung 226º und sporadische Böen erreichen bis zu 7,18 m/s. Das Regenrisiko liegt heute bei 100%, also vergessen Sie nicht Ihre Regenschirme, wenn Sie hinausgehen wollen. Trotz des Regens bleibt jedoch die Wolkendecke mit 81% recht durchschnittlich.

Auch wenn uns der leichte Regen heute begleitet, bleibt Sóller eine Stadt mit charmantem Wettercharakter. Bei einer Tasse heißen Kaffees oder Tees lässt sich das Wetter auf seine ganz eigene, zauberhafte Art und Weise genießen. Egal, wie das Wetter auch sein mag, die Schönheit von Sóller bleibt ungetrübt. Genießen Sie den Herbst in Sóller!