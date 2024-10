Freunde des Asphalts, heben Sie Ihre Augen zum Himmel. Morgen erwartet uns ein Tag mit leichtem Regen in Santa Ponsa. Die Regentropfen mögen schüchtern sein, aber sie haben es geschafft, das Thermometer ein wenig zu senken. Was wir spüren werden, liegt jedoch in unserer subjektiven Vorstellung von Kälte und Wärme. Willkommen zu dieser meteorologischen Reise durch die Wetterverhältnisse am 31. Oktober 2024 auf Mallorca.

Die Temperaturen im Lauf des Tages Der Morgen beginnt mit wohligen 19.88ºC. Während des Tages kann man eine angenehme 23.84ºC spüren, und der Nachmittag wird etwas kühler bei 20.88ºC. Wenn die Nacht hereinkommt, wird es etwa 19.4ºC betragen. Die Mindesttemperatur steht dabei auf 18.64ºC und das Maximum auf 23.84ºC. Die gefühlten Temperaturen Was das Thermometer sagt, ist eines. Was unser Körper fühlt, ist eine andere Geschichte. Deshalb teilen wir Ihnen hier unsere Einschätzungen mit. Der Morgen wird sich anfühlen wie 19.91ºC, im Laufe des Tages bei etwa 24.03ºC, der Nachmittag bei 21.19ºC und die Nacht rund um 19.54ºC. Mit Auge auf den Himmel: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Luft ist mit einem Druck von etwa 1019 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 67% geladen. Der Wind, dieses leichte, aber beständige Pusten, ist dabei, mit einer Geschwindigkeit von 8.82m/s und Böen von bis zu 10.57m/s aus der Richtung von 120º zu blasen. Die Wolkendecke beträgt etwa 65% der gesamten Himmelsfläche und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 100% garantiert. Lassen Sie sich von der meteorologischen Welt auf Mallorca bezaubern und ziehen Sie sich dementsprechend an. Trotz des leichten Regens hat Santa Ponsa immer etwas Besonderes zu bieten. Unser Ratschlag für morgen: Nehmen Sie Ihren Schirm mit, aber lassen Sie Ihre gute Laune nicht zu Hause!