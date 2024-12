In Santanyí läuten wir den 14. Dezember mit einem mäßig bewölkten Himmel ein. Die Temperaturen variieren zwischen gemäßigten 11.21ºC und 16.09ºC. Wie wir alle wissen, haben die Wetterbedingungen einen großen Einfluss auf unseren Alltag. Daher soll der Tag in Santanyí bestmöglich genutzt werden, denn es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit, auch bei einer gemäßigten Wolkendecke von 42%.

Temperaturen im Überblick

Der Tag beginnt mit kühlen 11.25ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf erfrischende 15.63ºC zu Mittag an. Der späte Nachmittag bringt ein Absinken der Temperaturen auf 12ºC und in der Nacht beruhigt sich das Thermometer auf 11.33ºC.

Gefühlte Temperaturen im Detail

Auch wenn das Thermometer bestimmte Zahlen anzeigt, kann das gefühlte Wetter oft abweichen. Begeben wir uns also auf eine kleine Reise durch unser Gefühlsthermometer. Am Morgen werden wir uns bei 10.47ºC ein klein wenig frisch fühlen. Am Tage, bei 14.89ºC, können wir den milden Winter auf Mallorca genießen. Am späten Nachmittag geht das gefühlte Thermometer auf 10.98ºC leicht zurück und in der Nacht sollten wir uns bei 10.16ºC gut schützen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen beeinflussen auch andere Elemente das Wettergeschehen. Der atmosphärische Druck beträgt 1028 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%. Das ist ein recht üblicher Wert für Santanyí in dieser Jahreszeit. Den Wind können wir auch nicht vergessen: Er weht mit einer Geschwindigkeit von 5.93m/s und kommt aus Richtung 271º. Dabei sind auch Böen von bis zu 7.4m/s möglich. Wir wünschen allen Bewohnern und Gästen von Santanyí einen angenehmen Tag. Denken Sie daran, dass das Wetter nur einer von vielen Faktoren ist, die unseren Alltag beeinflussen, es aber an uns liegt, das Beste daraus zu machen.