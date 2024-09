Alicia Cañellas ist ein typisch spanisches Mädchen: Nicht allzu hoch gewachsen, braune Augen, die schwarzen Haare zu einem Zopf geflochten, die Haut leicht braun gebrannt. Außerdem liest und hört sie gerne Musik. Hinter Cañellas Aussehen steckt eine junge Sportlerin mit Ambitionen: Die 17-Jährige spielt Padel, eine in Spanien beliebte Trend-Sportart, und hat bereits mehrere Turniere gewonnen.

"Für diesen Sport muss man Disziplin haben und sehr organisiert sein – auch, was das alltägliche Leben angeht", sagt Cañellas. Jeden Tag trainiert die junge Frau zwischen eineinhalb und drei Stunden mit Ball und Schläger. Dazu kommen tägliche Fitnesseinheiten von jeweils einer Stunde. Diese bestehen aus Workouts mit Gewichten, Sessions auf dem Standfahrrad oder Strecken auf dem Laufband. Wenn man Wettkämpfe mitmachen möchte, hebt Cañellas hervor, müsse man sich körperlich anstrengen. Darüber hinaus achtet Alicia auf ihre Ernährung und besucht einen Psychologen.

Alicia Cañellas bei einem Vorhandschlag. Weitere Schlagvarianten sind zum Beispiel der Lupfer oder der Schmetterball.

Das Spiel, dem sich Cañellas verschrieben hat, ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Nach Angaben des Internationalen Padel-Verbandes (FIP) wurde der Freizeittrend im zurückliegenden Dezember von rund 25 Millionen Menschen auf dem gesamten Planeten aktiv ausgeübt.

Padel könnte man als eine Mischung aus Squash und Tennis beschreiben. Es wird wie Squash in einem geschlossenen Raum gespielt, mit einem Netz in der Mitte des Spielfelds. Die Wände des Platzes sind fester Bestandteil des technikorientierten Spiels, bei dem die Spieler den Ball schlagen dürfen, nachdem er von einer Wand abgeprallt ist.

"Beim Padel wetteifern immer zwei gegen zwei", sagt Alicia Cañellas über ihre Lieblingssportart. „Darum ist es wichtig, Vertrauen zum Partner zu haben, um zu gewinnen", so die Mallorquinerin. Ihr Doppel ist ausgemacht: "Hier auf Mallorca spiele ich immer mit derselben Partnerin, sie ist eine Freundin von mir."

Padel wird auf Plätzen gespielt, deren Markierungen denen beim Tennis ähneln.

Alicia Cañellas ist in Palma geboren und aufgewachsen. In Portixol, Molinar, geht sie gerne mit ihren Großeltern am Meer spazieren. "Ich mag das Leben hier auf der Insel sehr", sagt sie. Gleichzeitig plant sie einen Umzug nach Madrid, um dort ihr Spiel auf ein höheres Niveau zu heben. Dabei baut sie schon auf einer erfolgreichen Basis auf: In jungen Jahren gewann Cañellas bei nationalen und gesellschaftlichen Turnieren auf Mallorca viele Preise. "Der wichtigste war der zweite Platz bei der Benjamín-Weltmeisterschaft, als ich acht oder neun Jahre alt war", erinnert sich die Schülerin, die vor ihrem spanischen Abitur steht.

"Was ich am meisten an Padel mag, ist, dass man viele Leute kennenlernt", schwärmt Cañellas von ihrem Sport. Sie selbst ist über das Tennis dazu gekommen, in dem sie wiederum im Alter von neun Jahren mallorquinische Meisterin geworden war. "Weil meine Schwester aber Padel spielte und mein Vater die Padel-Akademie leitete, habe ich auch mit Padel angefangen", erklärt Cañellas und betont: "Ich mag diesen Sport sehr!"

Die Löcher in einem Padelschläger sollen dessen Gewicht reduzieren.

Cañellas Vater, der 2005 das erwähnte Ausbildungszentrum gründete, brachte Alicia und ihre Schwester zu diesem Sport. Alicias Schwester war bereits Weltmeisterin in Padel. "Sie wird mir immer ein Vorbild sein", so die jüngere Schwester, "ich möchte den gleichen Weg gehen wie sie".

Auf Mallorca gebe es einen richtigen Boom, was das Padelspielen betrifft, so Alicia Cañellas. Sehr viele Leute würden diese Trendsportart spielen. Das Spiel entstand Ende der 1960er Jahre in Mexiko, von wo aus es 1974 nach Spanien gelangte. Heute ist Padel hier und in Argentinien nach Fußball die zweitbeliebteste Sportart. Einsteigern wird das Schlagen des Balles gegen die Wände als wichtiger Teil von Padel empfohlen sowie die Wahl von speziell für diese Sportart hergestellten Schuhen, um die Achillessehnen zu schonen.

"Padel ist mein Hobby und in Zukunft hoffentlich auch mein Beruf!", betont Alicia. Sie weiß, dass sie sich für dieses Ziel anstrengen muss und tröstet sich damit, durch ihren Umzug nach Madrid ihre Schwester wiederzusehen, die dort lebt.

Kooperation mit TUI

Unterstützung aus der Touristikbranche: Gesponsert wird das Video-Projekt von Europas führendem Touristikkonzern Tui und seiner Tui Care Foundation. Gegründet wurde die Initiative 2016 mit dem Ziel, in den Destinationen nachhaltige Projekte zu unterstützen. Dabei setzt die Stiftung auf das Potenzial des Tourismussektors als Motor für gesellschaftliche Entwicklung, Bildung und Wohlstand. Der Konzern fördert dabei nachhaltigen Tourismus in Zusammenarbeit mit Einheimischen.