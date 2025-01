Dr. Josep Brugada, Entdecker des Brugada-Syndroms, einer genetisch bedingten Erkrankung, die zum plötzlichen Tod führen kann, und Leiter der Abteilung für Herzrhythmusstörungen in der Clínica Rotger und im Hospital Quirónsalud Palmaplanas, gehört laut dem von Merco erstellten Health Reputation Monitor, der auf der Meinung von mehr als 6.000 Fachärzten für Prävention, Diagnose und Behandlung von Herz- und Blutgefäßerkrankungen beruht, zu den zehn besten Kardiologen Spaniens.

Seit 20 Jahren arbeitet Dr. Brugada auf Mallorca in der Abteilung für Herzrhythmusstörungen des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas und seit zehn Jahren auch in der Clínica Rotger, wo er bei mehr als 3000 Patienten Ablationsverfahren durchgeführt hat. In beiden Einrichtungen hat er stets die fortschrittlichsten Technologien eingesetzt, 2012 die Cartoablation im Hospital Quirónsalud Palmaplanas und 2016 die Kryoablation in der Clínica Rotger, sowie 2021 den physiologischen Schrittmacher. Kürzlich wurde ein neues Verfahren mit gepulster Feldenergie eingeführt, so dass die Quirónsalud-Zentren auf den Balearen über die modernsten Technologien für die Behandlung von Vorhofflimmern verfügen.

Dr. Brugada und Dr. Alvarenga.

Im Laufe der Jahre hat Dr. Josep Brugada ein Team aus Spezialisten aufgebaut, zu dem Dr. Nelson Alvarenga, Dr. Felip Bisbal und Dr. Emilce Trucco gehören. Er leitet dieses Team weiterhin und hat ihm seinen Anspruch auf eine hervorragende Patientenversorgung mitgegeben.

Dr. Brugada hat einen großen Teil seiner Karriere der Patientenversorgung auf Mallorca gewidmet.

Laut Dr. Nelson Alvarenga, Koordinator der Abteilung für Herzrhythmusstörungen im Hospital Quirónsalud Palmaplanas und der Clínica Rotger, „zeichnen die Präzision der Technik bei den Ablationsverfahren, der Zugang zu den fortschrittlichsten Techniken, die Fähigkeit zur Führung und Ausbildung neuer Fachleute und der Einsatz von Zeit und Arbeit für die kardiologischen Patienten Mallorcas die Karriere von Dr. Josep Brugada aus, der als einer der zehn besten Kardiologen Spaniens anerkannt ist“.

Sportstars und ein engagierter Arzt

In den Jahren seiner ärztlichen Tätigkeit war Dr. Brugada der vertrauenswürdige Spezialist von Sportstars auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Einen Teil seiner Zeit widmet er auch der Teilnahme an Solidaritätseinsätzen zur Operation von Kindern mit Herzrhythmusstörungen in Ländern wie Ägypten und Mosambik.

Die Tatsache, dass Dr. Josep Brugada laut Merco's Health Reputation Monitor zu den zehn besten Kardiologen des Landes gehört, ist die Anerkennung seiner Fachkollegen für eine Karriere, die von Arbeit und ständiger Verbesserung, Forschung und professionellem Einsatz für die Patienten geprägt ist. Ein Großteil davon in Krankenhäusern auf Mallorca.