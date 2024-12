Dr. Concepción Beltrán Martínez, Fachärztin bei Quirónsalud Dental, ist zusammen mit ihrer Kollegin Dr. María Ariza Merino, beide von der Universität Granada, mit dem Alejandro-López-Quiroga-Preis für ihre Abschlussarbeit „Analyse der oralen Pathologie in einer Kinderpopulation in Uganda“ ausgezeichnet worden. Der im Rahmen eines Treffens aus Vertretern der Zahnärztekammer, wissenschaftlichen Gesellschaften sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesundheitswesen vergebene Preis soll zur Verbesserung des wissenschaftlichen Niveaus und der Motivation von Zahnmedizinstudenten beitragen, indem er jedes Jahr die beste universitäre Abschlussarbeit (TFG) auszeichnet.

Die vom Generalrat der Zahnärzte eingesetzte Jury hat die Arbeit von Dr. Beltrán von Quirónsalud Dental gewürdigt, deren Dissertation, die auf einer in einem Bevölkerungsspektrum in Uganda durchgeführten Studie basiert, feststellt: „Das Defizit an Maßnahmen zur Förderung der Mundgesundheit wirkt sich auf höhere Kariesraten oder stärkere Zahnfleischentzündungen aus. Insgesamt zielt die Studie darauf ab, die spanischen Verbände und Fakultäten zu ermutigen, Maßnahmen und Präventionsprogramme zu fördern“.

Quirónsalud Dental verfügt über ein medizinisches Personal, das sich aus angesehenen Fachleuten zusammensetzt, die sich durch ihre Erfahrung, ihre berufliche Entwicklung und ihre Position als internationale Referenz in der Anwendung verschiedener Techniken auszeichnen. Hinzu kommt, dass ihre Ausbildung sowie ihre wissenschaftliche und forschende Tätigkeit vom Rat der Fachinstitute des Sektors anerkannt und ausgezeichnet werden.