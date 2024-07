Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Branche und mithilfe der wichtigsten europäischen Hersteller finden Sie bei Pòrtic Mobles die neuesten Trends bei Möbeln und Dekoration, um Ihr Traumhaus zu gestalten. Besuchen Sie unser Geschäft und spazieren Sie durch unseren 2000 Quadratmeter großen Ausstellungsraum, damit Sie mit Hilfe unseres Teams von Innenarchitekten das finden, was Sie suchen.

In unserem umfangreichen Ausstellungsraum finden Sie Möbel für den Innen- und Außenbereich sowie alle Dekorationsartikel, die Sie benötigen, um Ihr Zuhause optimal zu gestalten. Von einer großen Auswahl an Sofas, Möbeln für Ihr Wohnzimmer, Schlafzimmern und Räumen für Außenmöbel bis hin zu einem kürzlich renovierten Ruhebereich mit einer großen Auswahl an Betten, Matratzen, Lattenrosten und Schlafsofas, damit Sie das finden, was Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Mit einem freundlichen Service und unserer Leidenschaft für Ästhetik und Inneneinrichtung bemühen wir uns immer, einen ganz persönlichen Service zu bieten und die Bedürfnisse jedes Kunden zu verstehen, um einzigartige Lösungen zu bieten, die sich an jeden einzelnen Fall anpassen. Ganz gleich, ob Sie Ihr neues Heim umfassend einrichten möchten oder ein besonderes Stück suchen, das einem Ihrer Räume einen neuen Look verleiht, bei Pòrtic Mobles helfen wir Ihnen gerne und beraten Sie bei allem, was Sie brauchen.

Besuchen Sie uns, gemeinsam werden wir Ihr Haus in ein Traumhaus verwandeln, in dem Sie sich wohlfühlen.