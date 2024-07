Die Japaner nennen Kokoro das wichtigste Organ des Kreislaufsystems, das Herz; aber es ist das Herz im Sinne der Spiritualität, auf das der Name des Restaurants Kokoro Sushi anspielt. Das neue Lokal mit japanischen Spezialitäten hat vor kurzem eröffnet und sich in rascher Zeit zu einem Referenzpunkt in der Gastronomie im Osten Mallorcas entwickelt.

Das Kokoro Sushi liegt direkt am schönen Yachthafen von Cala d’Or. Ganz gleich, ob man eher auf Sashimi, Maki oder Nigiri steht: Bei Kokoro Sushi hat man die große Auswahl. Nach dem Sharing-Prinzip gibt es viele Leckereien zum Teilen – pur, unverfälscht und in höchster Qualität. Kokoro bietet exzellentes Sushi, das von Sushimaster Quieros und Sushiman Moral Garcia mit authentischen japanischen Techniken professionell zubereitet wird. Der frischeste Fisch direkt von den lokalen Fischern und spezialisierten Unternehmen macht dieses Sushi wirklich zu einem außergewöhnlichen Produkt. Auf der mit Palmen und Bananenstauden begrünten, großzügigen Terrasse sitzt man gemütlich mit Blick auf die Anlegestellen der Großyachten. Der aufmerksame Service, das elegante, aber ungezwungene Ambiente, das typisch ist für das Leben auf den Yachten, runden das wirklich angenehme Erlebnis ab. Auf der Karte finden sich kulinarische Highlights zubereitet mit rotem Thunfisch aus dem Atlantik, wildem norwegischer Lachs sowie einheimischen Fischsorten– selbstverständlich immer frisch und verarbeitet mit der speziellen japanischen Fischreifungstechnik: Ikijime. Das Marinieren nennt sich Kasuzuke und Nambanzuke, Sogi-giri, Ito-Giri, Uso-Zukuir oder Shimofuri sind besondere Schneidetechniken, Aburi bedeutet Flambieren. Alle diese Kochfertigkeiten, die nur von wahren Sushiköchen beherrscht werden, verleihen den Sashimis, Nigiris und Makis ihre authentische Textur. Eine Explosion von Farben und Geschmacksrichtungen erwartet Sie in diesem schönen und entspannenden japanischen Restaurant mit einer Terrasse mit Ausblick aufs Wasser, die zum Verweilen einlädt. Reservierungen unbedingt empfehlenswert. Jeden Tag geöffnet von 18.30 bis 23.30 Uhr. Zum Mitnehmen zusätzlich auch von 12.30 bis 15.30 Uhr. Welche Sushi-Arten gibt es? Frischer Fisch, Gemüse, Algenblätter und Reis: Das sind die wichtigsten Zutaten für Sushi. So weit, so einfach – doch was verbirgt sich genau hinter den Beschreibungen auf der Karte? • Maki: Reis, roher Fisch und Gemüse werden in einem Algenblatt (Nori) eingerollt. • Hoso-Maki: Für die dünne Rolle wird ein Nori-Blatt halbiert und nur mit ein bis zwei Zutaten gefüllt. • Futo-Maki: In die dicke Rolle (ganzes Nori-Blatt) kommen mehrere Zutaten, mindestens aber drei (Reis, Fisch, Gemüse). • Ura-Maki: Auch bekannt als California Rolls, hier umhüllt das Algenblatt die Zutaten. Der Reis bildet innen die äußere Hülle und wird häufig mit Sesam oder Fischrogen verfeinert. • Nigiri-Sushi: Der zu einer länglichen Rolle geformte Sushi-Reis wird mit Fisch oder Omelett belegt. • Sashimi: Hier wird nur der rohe, filetierte Fisch in dünnen Scheiben serviert.