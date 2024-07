Der Comunity vom Beso ist bereit für eine neue Saison in Palmanova mit dem Beso Beach Club, der sich im ZEL Hotel befindet. In strategisch günstiger Lage, nur 20 Minuten vom Flughafen und fünf Minuten vom schillernden Puerto Portals entfernt, liegt dieser Club direkt an einem herrlichen Strand mit mehr als 1000 Metern weißem Sand und kristallklarem Wasser.

Beso Beach folgt getreu dem von seiner Comunity vorgegebenen Kurs und geht auf die Wünsche seiner treuen Kunden ein. Diese Gruppe nährt sich von spontanen Begegnungen und gibt sich im Sommer jeden Nachmittag der Sonne und dem Mittelmeer hin, an einem paradiesischen Ort, wo die Tage unvergesslich und die Nachmittage magisch sind. Das Wesen des Beso Beach liegt in der Verbundenheit zwischen seinen Mitarbeitern, Kunden und Freunden. Nach dem Erfolg von Beso Beach Formentera hat die Marke ihren Wirkungskreis auf Ibiza, Sitges, Tulum und Estepona erweitert. Beso Beach Mallorca bietet ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis. Direkt am Meer gelegen, werden sorgfältig lokale Produkte ausgewählt und die Gerichte mit Sorgfalt zubereitet, um ihre Authentizität zu bewahren. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung als Garant für gastronomische Qualität zeichnet sich die baskisch-mediterrane Fusionsküche durch die Frische der Zutaten und die Liebe zum Detail aus, mit Gerichten wie dem berühmten Carabinero-Reis, Txuletón de vaca vieja bilbaína, rabitas de bogavante (Hummerschwänze) und köstlichen Muscheln. Das Restaurant Beso Beach Mallorca verfügt über einen Bereich mit Tischen, an denen man die Füße in den Sand stecken kann, einen Swimmingpool, eine Mojito-Bar und einen überdachten Bereich. Außerdem können die Gäste dank des Beso-Shops Souvenirs aus dem Beso-Shop mit nach Hause nehmen und damit ein besonderes Andenken an die Abenteuer und Geschichten erwerben, die diesen Sommer zu einem der besten machen werden. Beso Beach entstand 2012 auf Formentera als Familienprojekt unter der Leitung von Rafa Viar und Angie López, das sich schnell zu einer angesagten Strandbar entwickelte. Beso Beach steht für eine Philosophie, ein Feeling, das sie stets versuchen, ihrem Publikum zu vermitteln. Alles dreht sich um Strand, Sonne und gute Laune. Das einzige Lokal der Marke Beso auf Mallorca ist dazu bestimmt, das Epizentrum des Strandlebens und des Vergnügens zu werden. Hier wird die beste Strandatmosphäre kombiniert mit Konzerten, Live-Musik, Überraschungsauftritten und DJ-Sessions, die jeden Tag eine besondere Tardeo”-Atmosphäre (Party am Nachmittag) schaffen. Darüber hinaus bietet sich hier die Möglichkeit, in aller Ruhe einen leckeren Cocktail zu genießen und dabei die unglaubliche Aussicht zu bewundern. Getreu dem Motto #nohayveranosinbeso (Es gibt keinen Sommer ohne Beso).