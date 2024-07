Eine Oase der Ruhe und Erholung – mit diesen Worten lässt sich das Landhotel Can Davero beschreiben, ein Wohlfühl-Paradies, das alles vereint, um jedem Gast die perfekte Erholung zu bieten.

Das historische Landhaus liegt inmitten eines mediterranen Gartens, mit alten Feigen- und Olivenbäumen, angelegten Teichen und einem Pool mit Liegefläche, umgeben von Weinstöcken des dazugehörenden Weinguts. Abseits des Trubels lässt sich hier in exklusiver Privatsphäre absolute Ruhe genießen – ohne auf die Hotel-Annehmlichkeiten verzichten zu müssen: Die 11 Doppelzimmer und 2 Suiten (eine davon in einem alten Turm) haben mediterranes Flair, sind hell und freundlich. Jedes Zimmer verfügt über ein großzügiges Badezimmer, Klimaanlage, TV, Balkon oder Terrasse. Fußbodenheizung und kuschelige Betten sorgen auch in kühleren Wochen für Wohlfühlatmosphäre.

Die Lage in der Inselmitte macht Can Davero aber auch als Ausgangsbasis für Ausflüge jeder Art interessant. Innerhalb von einer halben Stunde erreicht man etwa den Traumstrand Playa de Muro, die Tramuntana-Berge zum Wandern oder auch das quirlige Palma für eine Sightseeing- oder Shoppingtour.

Seit April sind Jessica Rapior und Christoph Fakler die neuen Betreiber von Can Davero. Beide kommen aus der Hotel- und Gastrobranche und konnten Erfahrungen in Deutschland und in der Schweiz sammeln, bevor sie den Schritt in die Selbständigkeit nach Mallorca wagten.

Als gelernter Koch legt Gastgeber Christoph besonderen Wert auf eine gute, marktfrische regionale Küche. Morgens geht er ganz früh auf dem Markt, um dann je nach Angebot das Menü für den Abend zusammenzustellen. Gegessen wird an einer einzigen langen Tafel, wie unter Freunden. „Wir wollen damit den familiären Charakter des Hotels unterstreichen. Außerdem kommen die Hotelgäste so ins Gespräch und können sich kennenlernen. Das schafft eine ganz besondere Atmosphäre“, betont Jessica. Morgens wird ein reichhaltiges Frühstücks-Büfett angeboten, wer möchte, bekommt mittags Kleinigkeiten oder leichtere Speisen, am Abend gibt es dann ein Drei-Gänge-Menü. Das Restaurant steht dabei auch Nichthotelgästen offen. Über einen kurzen Kiesweg am Ententeich entlang gelangt man zu einem Pavillon mit großer Glasfront, der für Hochzeiten wie für Seminare mit bis zu 40 Personen bereitsteht

Darüber hinaus wollen die neuen Betreiber in Zukunft zu speziellen Gourmet-Abenden einladen. Das erste Event dieser Art fand im Juli statt und war ein voller Erfolg. Vom Gasthaus Burglehn im Spreewald kamen Koch Thomas Vertat und seine Partnerin und Sommelière Hannah Meyn um gemeinsam mit Christoph ein Sechs-Gänge-Gourmet-Menü der Extraklasse zu zaubern. Die Gäste waren nicht nur von den Speisen begeistert, darunter etwa eine rote Sóller-Gamba auf Salat, Ravioli mit Ziegenkäse-Sobrassada-Füllung und einer dazu kontrastierenden Beerensauce oder dem zarten Lammfilet mit Kartoffelbrei - auch die Weinbegleitung war erstklassig. Neben Tropfen des angegliederten Weinguts, „Resident“ hatte Sommelière Hannah passende Weißweine aus Deutschland mitgebracht.

Koch Thomas Vertat und Sommelière Hannah Meyn (links) zu Gast bei den Betreibern Jessica Rapior und Christoph Fakler.

Für November ist eine Kochkurswoche geplant. Dazu wird erst mal am Vormittag Spanisch gelernt, beim Einkaufen auf dem Markt, können die Kursteilnehmer ihr erlerntes Wissen beim Einkaufen gleich anwenden, bevor es dann an vier Abenden in die Küche geht.

Neben Natur und Kulinarik ist das Can Davero auch ein idealer Ort, um neue Energie zu tanken, das inneres Gleichgewicht zu finden und Stress abzubauen. Neben einer Sauna und verschiedenen Massagen werden mehrmals im Jahr Yoga-Retreats veranstaltet. Die nächsten Yoga-Tage finden im Oktober statt.

Insgesamt bietet Can Davero Entschleunigung und Luxus der ganz entspannten Art…