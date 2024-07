Die Saison im AMOK, dem neuen Epizentrum des mallorquinischen Clubbings, begann am Samstag, 20. Juli, mit einem von AMOK konzipierten Programm, bei dem Recardo Patrick als Zeremonienmeister bei zwei seiner Partys fungierte, und außerdem in Zusammenarbeit mit Danzú, Yügen und Mentiroso, bekannten Veranstaltern auf der Insel.

Ein musikalischer Cocktail, der auf die anspruchsvollsten Geschmäcker zugeschnitten ist und die Authentizität und Energie dieses privilegierten Ortes einfangen soll. Die besten Sessions von Reggaeton, Urban Music, Afrohouse, elektronischer Musik oder Disco-Musik aus den 80er und 90er Jahren, gewürzt mit Auftritten von renommierten nationalen und internationalen Gastkünstlern, die wir auf der AMOK-Website und in den sozialen Netzwerken bekannt geben werden.

Wir freuen uns, die Eröffnung der Seele von AMOK anzukündigen, dem Ort, an dem man sich selbst finden und verlieren kann, an dem man einzigartig und Teil des Ganzen sein kann”, erklärt Patrick, Leadsänger der Shows 99 LOVE BALLON und BLACK PANDA und Guru dieses beeindruckenden Projekts, das nach Mallorca kommt, um den Status quo der Unterhaltung auf der Insel zu verändern, mit Magie und Spaß als Hauptthema.

AMOK befindet sich an der Playa de Palma, die Räumlichkeiten haben ein avantgardistisches Design und kinoreife Dimensionen (30.000 m²), und soll der neue Unterhaltungstempel Europas werden.

Mit seinen Partys und einer Reihe von Gastkünstlern heizt das Amok seine Motoren an, bevor in den ersten zwei Wochen im August die große Eröffnung stattfindet.

Tischreservierungen und Ticketverkauf sind ab sofort auf der offiziellen Website www.amokmallorca.com möglich. Musik- und Partyfans haben so die Möglichkeit, sich von Dienstag bis Sonntag einen Platz im AMOK zu sichern, das bis 2024 eine der angesagtesten Locations auf den Balearen sein wird.

Jeden Samstag von 23 bis 6 Uhr morgens

Treten Sie ein in die Welt von Glamok, einer Disco-Party, die Sie in ein Universum entführt, in dem sich Glamour und Kühnheit in einer prächtigen Umarmung treffen. Inspiriert von der Opulenz der neuesten Gucci-Kollektionen, dem Überschwang des Gatsby und der vibrierenden Energie des Studio 54, verspricht Glamok eine traumhafte, unkontrollierte Nacht.

An manchen Sonntagen von 20 bis 5 Uhr morgens

Die teuflischen Rhythmen und hypnotischen Percussions des Afrohouse beleben BLACK PANDA, den Vorschlag von AMOK für die alternativen Sonntage. Der Klang von Trommeln, Maracas, Harfen, Flöten und Trompeten, verschmolzen mit heißem, mestizischem und mutierendem House, wird die zentrale Achse dieser elektronischen Erfahrung sein, die Afrika mit Mallorca verbindet. Für die Premiere am Sonntag, 28. Juli, gibt es eine große Ankündigung: die Zusammenarbeit mit Karotte, einer Institution in der deutschen elektronischen Musikszene. Seine Musik hat Sessions in den besten Clubs belegt und zusammen mit seinem Freund und Produzenten Gregor Tresher hat er Tracks wie ‘Tronic’ und ‘Storytelling’ komponiert, die zu Hymnen geworden sind.

Jeden Dienstag von 22 bis 6 Uhr morgens

LOVE BALLOON ist eine nostalgische Reise in die Disco, wo eine starke Energie die Nacht beherrscht. Es waren die 70er/80er Jahre und in der Zwischenzeit blühte die deutsche Musikszene mit unvergesslichen Hits und Künstlern, die zeitlos geworden sind, wie Nena und der Song, der dieser Party ihren Namen gibt. Und es gibt einen Live-Auftritt von Barbara Tucker, einer echten Diva, die aus den Clubs von New York und Ibiza ins AMOK kommt, um eine Show zu bieten, die Energie, Talent und Spektakel ausstrahlt.

Auftritt von Yügen alle 14 Tage

Die große Yügen-Familie wird das AMOK-Publikum zweimal im Monat mit dem besten Techno-House der Gegenwart von international und lokal bekannten DJs versorgen.

Mentiroso für AMOK

Jeden Donnerstag von 23 bis 6 Uhr morgens

Mentiroso will AMOK zu einer Pilgerstätte für Liebhaber von gutem Reggaeton und urbaner Musik machen. Christopher Zahouani (DJ Khriz) ist der Headliner des ersten Line-ups der Saison: ein großer Boss der Latin-Branche, der dafür verantwortlich ist, dass große Namen wie Daddy Yankee, Ozuna, Bad Bunny oder Anitta auf den wichtigsten Bühnen Londons aufgetreten sind.

Danzú für AMOK

Veranstaltung: Jeden Freitag von 23 bis 6 Uhr morgnes

Bei seinem Debüt können die treuen Fans von Danzú im AMOK ein Delikatessenangebot mit CUARTERO als Hauptgericht genießen. Der DJ aus Málaga ist einer der repräsentativsten Namen der aktuellen elektronischen Musikszene, was sich in der Fülle von Auftritten auf fünf Kontinenten, den zahlreichen Top-Hits auf Beatport, den regelmäßigen Schließungen des Amnesia Ibiza, seiner Residency im Hyte (Amnesia) oder dem Gewinn des Preises für DJ Revelation bei den Dj Awards zeigt. Die meisten seiner Produktionen zeichnen sich durch einen ausgeprägten Rhythmus von ‘Grooves & Bass’ (Bass und Bass) gemischt mit, wie er es definiert, ‘verführerischen Vocals’ aus.