Der australische Hollywood-Schauspieler Chris Hemsworth soll Ende August auf Mallorca eine Reality-Show drehen. Dem liegen Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zugrunde. Chris Hemsworth ist vor allem für seine Rolle als legendärer nordischer Gott "Thor" im Marvel-Kino-Universum bekannt.

Die Dreharbeiten sollen eine Woche lang dauern und die Buchten der Insel als Hauptschauplätze haben sowie einige Unterwasseraufnahmen enthalten. Es heißt, dass die lokale Produktionsfirma "Palma Pictures" das Projekt auf Mallorca leiten werde. Diese war bereits für Filme mit Hollywood-Stars wie Adam Sandler für Netflix sowie Nicole Kidman, Morgan Freeman und Zoe Saldana für Paramount+ verantwortlich.

Es wird vermutet, dass die geplante Show in Verbindung mit National Geographic steht, mit denen Hemsworth in der Vergangenheit bereits bei "Shark Beach" und "Limitless" zusammengearbeitet hat. Letztgenannte ist auf der Streaming-Plattform Disney Plus verfügbar und basiert auf der Herausforderung des Schauspielers, sein Leben zu verbessern und sein volles Potenzial zu erreichen. Die erste Staffel war weltweit ein großer Erfolg. In "Limitless" ist Hemsworth selbst mit seiner Familie zu sehen, der spanischen Schauspielerin Elsa Pataky, mit der er seit 14 Jahren verheiratet ist. Auch die Brüder des Schauspielers, die Schauspielerkollegen Luke und Liam Hemsworth, traten in der ersten Staffel der Serie neben ihm auf.

Im zurückliegenden Jahr besuchte Chris Hemsworth bereits schon einmal das Archipel, als er sich, ohne weit zu kommen, gemeinsam mit Pataky in balearischen Gewässern sehen ließ. Die beiden teilten Eindrücke aus ihrem Aufenthalt in den sozialen Medien, in denen sie insgesamt mehr als 60 Millionen Follower zählen.

