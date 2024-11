Im historischen Stadtpalast Can Balaguer in Palma de Mallorca ist am vergangenen Samstagabend der Kunstpreis Mallorca International Art Awards (MIAA) verliehen worden. Der Abend hatte eine deutsche Färbung: Einer der Hauptorganisatoren war der deutsche Unternehmer und Kunstsammler Paul Jörg Feldhoff, in der Jury saß unter anderem der in Hamburg lebende Kurator und Autor Toby Kamps und einer der Höhepunkte des Abends war der Auftritt der deutsch-spanischen Musikerin Maria Hein.

Die MIAA wurden zum zweiten Mal veranstaltet. Das Ereignis ist eine Hommage an die zeitgenössische Kunst auf Mallorca. Mit dem Preis soll unter anderem die Identität der Insel als Treffpunkt der Kulturen gestärkt werden. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt und für die Auszeichnungen bewerben können sich alle Künstlerinnen und Künstler aus Mallorca oder solche mit einem nachweisbaren Bezug zur Insel. Der Samstagabend bestand im Wesentlichen aus drei Teilen: Der Eröffnung einer Ausstellung von Werken der zehn Finalisten, die die Jury im Vorfeld aus 160 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt hatte. Bemerkenswert: 70 Prozent der Künstler in der Vorauswahl waren Frauen. Die erwähnte Ausstellung ist noch bis Sonntag, 17. November, im Can Balaguer zu sehen. Der Innenhof des Can Balaguer war gut gefüllt. Danach wurden die Gewinnerinnen der beiden Kategorien "Ankauf" und "Projekt" bekanntgegeben: Es handelte sich um Olimpia Velasco beziehungsweise Lucía Gorostegui, die mit 6000 Euro respektive 12.500 Euro prämiert wurden. Außerdem erhielt die auf Mallorca bedeutende Galeristin María de Lluc Fluxà einen Ehrenpreis. Im Anschluss konnten sich die Gäste im Innenhof des alten Herrenhauses über eine Performance der Künstlerin Marta Font samt Auftritt der deutsch-spanischen Musikerin Maria Hein freuen, die mit Gesang und am Klavier das Publikum bewegte. Die junge Frau hatte wenige Tage zuvor selbst zwei Auszeichnungen bei den balearischen Musikpreisen "Enderrock" gewonnen.