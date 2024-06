Ein Türsteher hat am zurückliegenden Freitag einen 17-Jährigen in einem Restaurant in Palma de Mallorca geschlagen und mit homophoben Kommentaren beschimpft. Der Minderjährige wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Beamte der Nationalpolizei nahmen die Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Verletzungs- und eines Hassdelikts in diesem Fall aufgenommen.

Der Vorfall ereignete sich um 02:30 Uhr morgens bei einer Jahresendparty von Schülern in einem bekannten Restaurant im Stadtteil Establiments. Der 17-Jährige sagte später vor der Polizei aus, dass man bei der Veranstaltung ein Armband erhielt, je nachdem, ob man minderjährig oder erwachsen war. Eine Freundin des Abiturienten wurde vom Sicherheitspersonal des Lokals verwiesen, weil sie ihr Armband unerlaubterweise mit einer anderen Person getauscht hatte. In der Folge begab sich der junge Mann auf die Terrasse zu seiner Freundin und sagte laut: "Die Leute, die diese Party organisiert haben, sind Idioten." Daraufhin stellte eine Wachfrau den Minderjährigen zur Rede: "Wenn du dich etwas traust, sag mir das in Gesicht." Hierauf wiederholte der Junge seine Meinung über die Organisation der Party. Anschließend rief die Sicherheitsangestellte ihren Vorgesetzten herbei, der für die Sicherheit des Etablissements verantwortlich war. Als dieser eintraf, schlug er dem 17-Jährigen gegen das Brustbein, wodurch der Schüler zu Boden ging. In diesem Moment beschimpfte der Wachmann den Studenten derb als Homosexuellen. Kurze Zeit später traf die Mutter einer der jungen Leute ein. In ihrer Anwesenheit stieß und schlug der Wachmann den betroffenen Minderjährigen erneut. Schließlich kamen Beamte der Nationalpolizei auf das Grundstück und suchten nach dem Beschuldigten. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann hatte starke Schmerzen im Nacken und im Gesäß.