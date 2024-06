Die Nationalpolizei hat auf Mallorca die fünf Täter eines heftigen Angriffs auf zwei Algerier an der Playa de Palma festgenommen. Dank des Videos eines Anwohners, der die Szene aufgenommen hatte, konnten die Ermittler die mutmaßlichen Angreifer identifizieren. Diesen wird das Verbrechen des Aufruhrs und der Körperverletzung vorgeworfen. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die ein Hassverbrechen hinzufügen könnte, steht noch aus.

Vor etwas mehr als einer Woche verprügelte eine Gruppe von Bewohnern von S'Arenal in Llucmajor brutal zwei junge algerische Männer, die an der Frontlinie des Gebiets entlanggelaufen waren. Einem Nachbarn ist es gelungen, diese Aggressionen mit seinem Mobiltelefon aufzuzeichnen. Die Bilder zeigen deutlich, wie eine Gruppe von Anwohnern in der Abenddämmerung zwei junge algerische Männer ausfindig macht und mit Stöcken, Ketten und anderen Waffen bewaffnet aus ihrem Fahrzeug steigt. Dann fing sie die Jungen ab und schlug diese zu Boden, sodass die Algerier bewusstlos wurden. Als Zeugen zu schreien begannen, stiegen die Angreifer wieder in das Auto und flüchteten.

Seitdem ein Bündnis von Migranten seine algerischen Nachbarn aus dem Palmesaner sozialen Brennpunkt Son Gotleu vertrieben hat und die Nordafrikaner sich in S'Arenal ansiedelten, kommt es dort immer wieder zu kleineren gewalttätigen Zwischenfällen. Die Anwohner wollen den Algeriern mit ihren Angriffen deutlich machen, dass diese in S'Arenal unerwünscht sind. Wie schon in Son Gotleu ist die Spannung in diesem Gebiet spürbar.