Alarm in Palmas Problemviertel La Soledat! Am frühen Montagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr von Mallorca zu einem verheerenden Brand in einer Wohnung im siebten Stock gerufen. Das Feuer war in einem der obersten Stockwerke eines Gebäudes im Carrer Sureda 55 ausgebrochen, ganz in der Nähe des Kreisverkehrs Can Blau (Carrer de Manacor).

Beamte der Lokalpolizei Palma, der Nationalpolizei, der Feuerwehr sowie medizinisches Personal des Rettungsdienstes Samu 061 und ein Krankenwagen der Firma Falck waren schnell vor Ort, um den Betroffenen zu helfen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Bislang ist bekannt, dass mehrere Personen wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden mussten. Zwei Rettungssanitäter waren die ersten, die vor Ort eintrafen und die übrigen Kollegen alarmierten. In den ersten Momenten herrschte vor allem unter Anwohnern und Nachbarn "große Nervosität", wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" meldet. Dann seien aber relativ schnell weitere Rettungskräfte eingetroffen und hätten die Situation unter Kontrolle gebracht. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, während die Feuerwehrleute daran arbeiteten, das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Bewohner der oberen Stockwerke mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Einer der schwierigsten Momente war, als berichtet wurde, dass sich ein kleines Kind im siebten Stock in der brennenden Wohnung befand und Angst hatte, nach draußen zu gehen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr war ausschlaggebend dafür, dass das Kind gerettet und in Sicherheit gebracht werden konnte.