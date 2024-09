In den frühen Morgenstunden des Sonntags hat sich in einem Altersheim in Palma de Mallorca ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein 86-jähriger Bewohner ums Leben kam. Der Mann stürzte aus einem Fenster im ersten Stock und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem tragischen Unglück aus. Der Senior soll aufgrund einer psychischen Erkrankung einen Ausbruch erlitten haben und sich aus dem Fenster gestürzt haben. Überwachungskameras bestätigten, dass der Mann zuvor mehrfach versucht hatte, das Heim zu verlassen. Personalmangel sorgt für Aufruhr Während die Polizei eine Fremdeinwirkung ausschließt, äußern Angehörige des Verstorbenen Bedenken hinsichtlich des Personalschlüssels und der allgemeinen Betreuung in der Einrichtung. Sie werfen der Residenz vor, unterbesetzt zu sein und die Bewohner nicht ausreichend zu beaufsichtigen. Die Leitung des Heims weist diese Vorwürfe zurück und betont, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Sicherheit der Bewohner ergriffen werden. Man bedauere den tragischen Vorfall zutiefst und stehe im engen Austausch mit den Angehörigen.