In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf Mallorca zu einem brutalen Vorfall, der die Gemeinde Sóller erschütterte. Ein 62-jähriger Taxifahrer wurde Opfer eines gewalttätigen Übergriffs durch eine Gruppe Jugendlicher, nachdem diese ein illegales Straßenrennen veranstaltet hatten.

Hintergrund: Anlässlich eines großen Motorsportevents, das am vergangenen Samstag im Tramuntana-Gebirge stattfand, strömten zahlreiche Autoliebhaber in die Region. In den späten Abendstunden lieferten sich fünf bis sechs Jugendliche im Alter von 18 bis 19 Jahren auf der Straße zum Puig Major ein gefährliches Rennen. Die Strecke war schlecht einsehbar, und einige der Jugendlichen fuhren ohne vorgeschriebene Fahrzeugbeleuchtung.

Zur gleichen Zeit hatte der Taxifahrer am Straßenrand gehalten, nachdem er seine letzten Fahrgäste abgesetzt hatte. Plötzlich verlor einer der Raser die Kontrolle über sein Motorrad, kollidierte mit anderen Fahrern, und die Gruppe stürzte. Doch statt den Vorfall zu klären, eskalierte die Situation: Die jungen Männer machten den Taxifahrer für den Unfall verantwortlich und warfen ihm vor, in einem nicht genehmigten Bereich geparkt zu haben.

Der Streit gipfelte in einer brutalen Attacke. Vier der Jugendlichen gingen auf den Taxifahrer los und prügelten auf den wehrlosen Mann ein. Erst nachdem sie ihn schwer verletzt hatten, flohen sie vom Tatort, offenbar aus Angst, verhaftet zu werden.

Der schwer gezeichnete Taxifahrer rief seine Kollegen zu Hilfe und musste umgehend in einem nahegelegenen Gesundheitszentrum behandelt werden. Am folgenden Morgen erstattete das Opfer bei der Guardia Civil Anzeige wegen schwerer Körperverletzung.

Im September dieses Jahres hatte ein ähnlicher Fall für Aufsehen auf Mallorca und in Deutschland gesorgt, als mehrere Bundesbürger nach einer Fahrt von Arenal nach Petra einen Taxifahrer krankenhausreif geprüget hatten. Bei den Tätern handelte es sich um Polizebeamte aus Essen.