Beamte der Guardia Civil haben am Flughafen von Mallorca zwei Briten festgenommen, die im Zimmer eines Viersternehotels in Magaluf alle möglichen Gegenstände zerstört hatten. Die 27 und 28 Jahre alten Urlauber gaben zu, die Mattscheiben zweier Fernseher zerhauen, die Tür zu einer Dusche ramponiert und vier Tassen zerbrochen zu haben.

In einem Schnellprozess wurden die Kriminellen zu einer Strafe von 360 Euro je Täter verurteilt. Hinzu kommt die Entschädigung des Hotels in Höhe von 1046 Euro. Die Briten hatten die Herberge zudem verlassen, ohne den verpflichtenden Check-out zu machen.

Der Zugriff durch Polizisten der Guardia Civil Calvià im Flughafen von Mallorca erfolgte, nachdem das malträtierte Hotelzimmer von offizieller seite in Augenschein genommen worden war. In der Hochsaison kommt es immer mal wieder vor, dass Exzesstouristen in Hotelzimmern wüten und diese zerstört hinterlassen.

Magaluf gilt neben der Playa de Palma als Lieblingsort für diese Art von Urlaubern, die von den Regierenden auf der insel eher als unerwünschte Personen gesehen werden. Der Exzesstourismus verwandelte sich im Verlauf der vergangenen Jahre zu einem immer virulenteren Problem auf Mallorca.