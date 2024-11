Gernot Hackl ist sich sicher: "Es ist ein Wunder, dass es so etwas noch gibt!" Gemeint ist das Hospital General in Palma. Hackl ist Resident auf Mallorca seit fast 30 Jahren, ehemaliger Innenarchitekt sowie Autor von mittlerweile fünf Büchern und aktuell in dem Krankenhaus in Betreuung. Das Hospital General bildet gemeinsam mit dem Krankenhaus Joan March bei Bunyola und dem psychiatrischen Krankenhaus, das sich ebenfalls in Palma befindet, den Krankenhauskomplex von Mallorca, der vom balearischen Gesundheitsministerium geleitet wird. Es befindet sich konkret im Zentrum der Balearen-Hauptstadt zwischen den Ramblas und der Straße Jaume III. an der Plaça de l'Hospital.

Das Hospital General liegt an der Plaça de l'Hospital im Zentrum von Palma hinter dem Gebäude La Misericòrdia. Seine Begeisterung bezieht Gernot Hackl auf die Tatsache, dass die Betreuung in dem öffentlichen Hospital General für alle Bürger im Rahmen der öffentlichen spanischen Krankenversicherung kostenlos ist und außerdem darauf, dass sich dieser Kurort in Gebäuden voller Geschichte versteckt. Die zum Hospital General gehörende Kirche der Verkündung wird auch "das Blut" genannt. Das Hospital General wurde im Jahr 1456 gegründet. Es entstand aus der Zusammenlegung von drei Krankenhäusern im Zuge des Trends des 15. Jahrhunderts, alle Krankenhäuser in derselben Stadt zu zentralisieren. Die Struktur des Hospital General war das Ergebnis eines mittelalterlichen Wachstumssystems, das sich im Laufe der Zeit je nach Bedarf erweiterte. Eines der vom Krankenpfleger Juan geschaffenen Wandgemälde in den öffentlichen Bereichen des Krankenhauses. Seit seiner Gründung betreute dieses Krankenhaus kontinuierlich Patienten und genießt deswegen eine wichtige Tradition in der Pflege der Bürger von Palma. Es ist eines der bedeutenden öffentlichen Krankenhäuser der Stadt. Heute sind in ein und denselben Räumen des Hospital General architektonische Fragmente zu sehen, die als historisches Erbe angesehen werden, zusammen mit fortgeschrittenen medizinischen Instrumenten und Technologien. Die neugotische Galerie aus Eisen im Innenhof des Hospital General stammt aus dem Jahr 1865. "Die Pflege kann man nicht verbessern", sagt Gernot Hackl wertschätzend. Er erzählt von einem Krankenpfleger, der Bilder malt und dessen Werke die Flure des Krankenhauses zieren. "Juan lässt seiner Fantasie freien Lauf. Er ist ein Unikat." Lobende Worte findet der Deutsche auch für das "sehr schöne Ambiente" des Hospital General. Unter den heutigen Räumen mit unterschiedlicher Geschichte sticht der idyllische Innenhof mit mehreren Orangenbäumen hervor, an dem eine zum Krankenhaus gehörende Kirche liegt. Bereichert wird der Hof durch eine neugotische Galerie aus Eisen, die Antoni Sureda zugeschrieben wird, dem Verantwortlichen des Teatre Principal-Projekts an der Plaça Major. Ein Grund mehr für Hackl zu sagen: "Ich hatte zufällig das Glück, hier zu landen."