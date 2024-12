Ein kurioser Videoclip hat in den sozialen Netzwerken auf Mallorca für Aufsehen gesorgt: Das traditionsreiche in Palmas Altstadt befindliche Lokal Can Vinagre – auch bekannt als Bar España – wurde darin mit einem Starbucks-Logo und einem Baustellenschild gezeigt. Die Spekulationen ließen nicht lange auf sich warten, und zahlreiche Nutzer fragten sich besorgt, ob die beliebte Bar tatsächlich einer Filiale der amerikanischen Kaffeehauskette weichen würde.

Kommentare wie „Ist das ein Scherz?“ oder „Kann das wirklich wahr sein?“ spiegelten die Überraschung und Unruhe unter vielen Einheimischen wider, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” berichtet. Besonders Stammgäste waren geschockt bei der Vorstellung, dass ein Ort mit so viel lokalem Flair einem globalen Franchise-Konzept weichen könnte. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Confraria de Sant Sebastià (@confrariasantsebastia) Doch die Auflösung folgte prompt: Der vermeintliche “Umbau” war nichts weiter als ein humorvoller Marketing-Gag. Mit dem Video machte eine lokale Veranstaltungsinitiative Werbung für ein Event mit US-Thematik, das am Freitagabend in der Bar stattfand. Besonders gut an kam die Idee inmitten hitzig geführter Debatten um Massentourismus und den “Ausverkauf” Mallorcas allerdings nicht überall. In der Kommentarspalte auf Instagram schrieb ein Leser: “Wie könnt Ihr nur so mit den Gefühlen der Menschen spielen?”. Ein anderer User kommentierte: “Welcher Idiot hatte denn diese bescheuerte Idee?”. Die Veranstaltungsinitiative postete daraufhin am Wochenende ein Foto der Bar España und schrieb darunter: Vielen Dank Mateu und der Familie von Ca'n Vinagre. Trotz der imperialistischen Besetzungsversuche bleibt dank eures Widerstands und eurer Gastfreundschaft... alles beim Alten” Die US-Kaffeehauskette Starbucks betreibt auf Mallorca bereits Filialen am Flughafen, im Shopping Center Fan sowie an Palmas Plaça Cort.