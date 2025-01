Die Liste der mutmaßlichen Delikte ist lang: Ein 34-jähriger Spanier muss sich wegen einer Serie von Diebstählen in Palma de Mallorca vor Gericht verantworten. Wie die Nationalpolizei am Freitag mitteilte, ordnete ein Richter Untersuchungshaft für den mutmaßlichen Serientäter an. Dem Beschuldigten würden insgesamt 41 Einbrüche in 14 verschiedenen Tiefgaragen zur Last gelegt werden, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Der mutmaßliche Täter soll sich systematisch Zugang zu den Gemeinschaftsgaragen verschiedener Wohnanlagen verschafft haben. Dort habe er die Seitenscheiben geparkter Fahrzeuge eingeschlagen und Wertsachen aus den Innenräumen entwendet. Die Einbruchsserie erstreckte sich über acht Stadtteile der Balearen-Hauptstadt, darunter Son Forteza, Foners, Marqués de Fontsanta und Son Cladera. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien aufgrund zahlreicher Anzeigen von Anwohnern eingeleitet worden, so die Lokalzeitung weiter. Nach intensiven Nachforschungen gelang es den Beamten, den Verdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann bereits polizeilich bekannt war. Unter anderem wurde er vor wenigen Wochen wegen eines Einbruchs in ein Restaurant festgenommen. Die Vorführung vor dem Haftrichter erfolgte im Gerichtsgebäude an der Via Alemania in Palma. Aufgrund der Schwere und Häufigkeit der vorgeworfenen Taten ordnete dieser Untersuchungshaft an.