Die Abteilung für Straßen des Inselrats von Mallorca hat angekündigt, Maßnahmen auf der emblematischen Straße Coll de Sóller zu ergreifen, um diese zu modernisieren. Dazu gehört etwa die Erneuerung des Asphalts, der Sicherheitsleitplanken und der Beschilderung. Die Arbeiten sollen im kommenden September beginnen und dafür sind 3,5 Millionen Euro vorgesehen.

Der Pass von Sóller, offiziell Ma-11a genannt, ist eine der historischen Straßen Mallorcas, denn bis zum Bau des Tunnels von Sóller war sie die Hauptzufahrtsstraße ins dortige Tal sowie einer der drei Zugänge zum Tramuntana-Gebirge. Durch die Eröffnung und den anschließenden freien Zugang zum Tunnel wurde der Weg über den Pass zu einer Alternative für Radtouristen, Neugierige, Touristen, die von der Spitze des Aufstiegs aus einen guten Blick auf die Bucht von Palma haben wollen.

Im Laufe der Jahre hat sich der Pass von Sóller als beliebter Durchgangsort für Tausende von Radtouristen erwiesen, die vor allem in einigen Abschnitten am Anfang und im oberen Teil der beiden Seiten ihre Spuren hinterließen. Seit fast einem Vierteljahrhundert wurde die Straße nicht mehr saniert, um sie an die moderne Zeit anzupassen und sicherer zu machen, zumal es auch immer wieder zu Zwischenfällen in Form von Erdrutschen kam, die eine vorübergehende Sperrung der Zufahrt erforderlich machten.

Vier Routen auf einen Schlag

Jetzt wird die Strecke wird im Rahmen des Aktionsplans, der im Laufe des Jahres 2025 auf verschiedenen Straßen des Tramuntana-Gebirges durchgeführt werden soll, einer Reihe von Verbesserungen unterzogen. Die fragliche Maßnahme ist Teil einer Strategie, in deren Rahmen insgesamt 16 Millionen Euro investiert werden, die sich auf eine Reihe von Straßen konzentrieren, die vor allem in bestimmten Monaten ein hohes durchschnittliches Verkehrsaufkommen aufweisen. Es handelt sich um die Straßen Sa Calobra, Andratx-Estellencs, Bunyola-Orient und Coll de Sóller.

Auf der letztgenannten Straße werden die Verbesserungsarbeiten in zwei Phasen durchgeführt: die erste von der nördlichen Mündung des Tunnels bis Sóller und eine zweite zwischen Alfabia und der nördlichen Mündung des Tunnels. Das übergeordnete Ziel ist es, die Sicherheit erhöhen und den Wert einer Strecke zu steigern, die vor Jahrzehnten der Schlüssel zur Mobilität auf der Insel war, insbesondere für die Bewohner von Sóller und Fornalutx.