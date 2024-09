Tummy Bestard war mehr als vier Jahrzehnte lang Konsul der Vereinigten Staaten auf Mallorca. Das inzwischen 89-jährige diplomatische Urgestein schätzt Anekdoten und die Erinnerung an ein Mallorca, von dem es nur noch wenige Zeitzeugen gibt, die es so intensiv erlebt haben. Er ist gerührt, wenn er sich an Freunde erinnert, die nicht mehr bei ihm sind. "Es war ein unglaubliches Leben". Hier das ganze Interview mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora":

Wie geht es Ihnen?

Ich bin zufrieden mit dem, was ich mehr oder weniger erreicht habe. Ich habe viele Freunde, ich habe überall Freunde, und es geht mir gut. Ich habe eine Buchhandlung, die so groß ist wie diese (er zeigt auf eine Wand voller Bücher) mit Ausschnitten aus meinem ganzen Leben. 41 Jahre lang habe ich mit den Amerikanern gearbeitet. Mir sind großartige Dinge widerfahren, wie ein Mittagessen im Weißen Haus mit Hillary Clinton. Ich habe vier amerikanischen Präsidenten gedient, die hierher gekommen sind. Auch viele Senatoren, einige mit einer schwierigen Geschichte. Die Kennedys sind hier gewesen. (...) Ich war mehr als zwanzig Mal in Washington...

Vier Präsidenten waren auf der Insel ...

Clinton kam hierher, und ich habe zwei Kilo abgenommen wegen der Probleme, die ich lösen musste. Dann waren da noch Jimmy Carter, Bush senior und Obama.

Für welchen entscheiden Sie sich?

Clinton hat mich bevorzugt. Er war dreimal auf Mallorca, und als er das dritte Mal kam, war ich bereits im Ruhestand, aber er sprach mit der Guardia Civil, damit sie mich ausfindig machen konnten, und die Guardia Civil suchte mich, sagte mir, er sei im Hotel Maricel und wolle mit mir sprechen und mich sehen. Ich ging hin und er fragte mich, was mich am meisten und am wenigsten beeindruckte.

Was haben Sie gesagt?

Ich erzählte ihm von dem Tag, an dem ich bei ihm zu Hause war und mit seiner Frau zu Mittag gegessen hatte (mit Hillary im Weißen Haus). Er sagte: "Oh ja, mit meiner Frau, und wo war ich?" "Ich weiß es nicht", antwortete ich. "Sie haben es mir gesagt", antwortete er, und ich atmete auf. Er hat mich sehr gut behandelt und hat sich immer um mich gekümmert.

Wer wird Ihrer Meinung nach im November gewinnen, Trump oder Kamala Harris?

Einer meiner besten Freunde in Washington, der mit mehreren Verwaltungen zusammengearbeitet hat und das Weiße Haus sehr gut kennt, sagte mir vor einiger Zeit: "Harris ist ein sehr netter Mensch, sie ist freundlich, aber er weiß nicht, wie man Befehle erteilt".

Und Trump?

Ich ziehe es vor, nicht zu Trump zu antworten. Ich glaube, dass er gewinnen wird und dass er zu allem fähig ist. Mal sehen, was wir ohne die Nato machen werden.

Wie sind Sie Konsul geworden?

Als Kind bin ich mit einem kleinen Boot zu den amerikanischen Kriegsschiffen gerudert. Ich war fünfzehn Jahre alt, sie warfen mit Zigaretten und Münzen nach mir. So habe ich mit den Amerikanern angefangen. Ins Amt eingeführt wurde ich von Linda Johnson (die Tochter von Präsident Lyndon B. Johnson).

Mussten Sie einen Eid ablegen?

Manuel Fraga (Francos Tourismusminister) war in der Botschaft (in Madrid). Der US-Botschafter sagte mir, dass ich schwören müsse, mein Leben für die Vereinigten Staaten zu geben. Daraufhin habe ich meine Hand niedergelegt. Ich weiß nicht, was dann geschah, denn der Botschafter ging hinaus und zehn Minuten später kam er zurück und benutzte eine sanftere Formel. Fraga sagte zu mir: "Gutes Spanisch".

War die Sache mit dem Konsul kompliziert?

Gelegentlich. (...) Als ich anfing (1964), lag vor Palma ein schwerer Kreuzer mit 600 Seeleuten. Ich setzte eine Notiz in die Presse. Wenn jemand einen amerikanischen Seemann an seinem Tisch haben wollte, konnte er zum Konsulat kommen. Es war fantastisch, 600 Familien kamen und luden die Amerikaner ein. Die Seeleute nahmen sie dann mit, um das Schiff zu besichtigen. Aber es gab einen Zwischenfall, und danach ich habe es nicht mehr getan: Zwei Seeleute haben sich nicht optimal gegenüber den Familien verhalten, und eine Dame ist mit einem Seemann zu weit gegangen. Ich habe es nicht mehr getan.

Immer die Schiffe.

König Saud von Arabien kam einmal nach Mallorca und ich las in "Ultima Hora", dass er hier war. Ich erhielt einen Brief vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, in dem er mir mitteilte, dass eine Familie kommen würde, die Familie Roth, und er sagte: "Kümmere dich um diese Leute". Ich ging hin, um auf sie zu warten, und sagte: "Der König von Saud ist hier. Die Dame sagte zu mir, 'ich kenne ihn, ich möchte ihn sehen', und ich arrangierte ein Abendessen mit ihnen. Die Söhne sagten zu mir: 'Gibt es hier in der Nähe nicht eine Disco?' Ich ging mit ihnen ins Rocamar, sie zahlten 4000 Peseten. Das Problem war, dass die Amerikaner Saud auf den Flugzeugträger einluden und sagten: 'Herr Bestard wird es für Sie tun'."

Und was geschah?

Der Marineoffizier sagte zu mir: "Sie sind doch verrückt, wie können Sie einen saudischen König auf einen Flugzeugträger einladen". Der Botschafter (in Marid) sagte mir: 'Nehmen Sie ihn nicht mit.' Dann hat Gott mir geholfen. Ich musste Saud mit meinem Boot mitnehmen, und da war der Levante-Wind. Um sechs Uhr abends wurde die See rau und die Fahrt musste abgesagt werden. Der König wurde wütend. Mir ging es schlecht und ich sagte meinem Vater, ich fahre nach Ibiza. Am nächsten Tag bat mich Saud, auf den Flugzeugträger zu gehen. Mein Vater sagte ihm, dass ich mich auf ibiza befinde.

Sie kennen Felipe VI. seit Ihrer Kindheit, wie sehen Sie ihn als König?

Ich denke, er ist ein geeigneter Mensch, um unser König zu sein. Ich habe Felipe auf den Schiffen Zigaretten und amerikanische Socken gekauft, als er anfing zu rauchen. Was niemand weiß: Eines Tages habe ich ihn geschlagen, auf dem Deck des Flugzeugträgers. Er war noch ein Kind und sagte zu mir: "Ich möchte in einen Hubschrauber steigen. Ich ging mit ihm hinauf, und er fing an, an den Geräten herumzufummeln. Ich habe ihn gestoßen, damit er aufhört. Als er schon König war, rief er mich bei einem Abendessen im Generalkapitänsamt an und sagte: 'Hey Tomy, (er nennt mich so), schlag mich heute nicht. 'Eure Majestät, ich verspreche, dass ich dich heute nicht schlagen werde'", antwortete ich.

Und (Altkönig) Juan Carlos?

Ich habe meine Gefühle für den Vater. Wir sind alle Menschen, und wir kennen die Probleme zwischen Juan Carlos und Felipe und wissen, dass es eine sehr schwierige Situation ist. Sie lieben sich, und das ist etwas, worüber die Leute nachdenken müssen. Als wir in Kalifornien mit der Stiftung Pare Serra unterwegs waren, sagte ich zum König: "Eure Majestät, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten: Umarmen Sie Ihren Vater. Er sagte: "Ich werde es tun". Am nächsten Tag, bei einem Galadinner, kommt er herunter, entfernt sich von seiner Frau, kommt zu uns und sagt zu mir: "Tomy, mein Vater hat mich schwören lassen, dich zu umarmen."