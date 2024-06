Es ist nicht das erste Mal, dass es auf Mallorca Ärger um ein beliebtes Küstenlokal gibt. Nach dem Strandrestaurant "El Bungalow" und den Beach-Bars an der Playa de Muro haben es Umweltschützer jetzt auf das "Instagram"-Restaurant "Can Lluc" in Mallorcas Traumbucht Cala Deià abgesehen! Der Umweltverband GOB hat Einspruch gegen dessen Antrag auf die Aufstellung von Stühlen und Tischen auf der Terrasse eingelegt.

Die Eigentümer des Lokals hatten vor zwei Jahren die übliche Genehmigung, die alle drei Jahre erneuert werden muss, beantragt: 23 Tische, 60 Stühle und drei Bänke sollen dort zwischen 2023 und 2026 jeden Sommer aufgestellt werden. Nach Ansicht des GOB verstößt dieses Vorgehen allerdings gegen geltende Landschaftsschutzvorschriften, das Lokal – so die Umweltschützer – dürfe keine Konzession erhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass die Umweltgruppe einen entsprechenden Antrag stellt. Bereits 2022 gingen die Umweltschützer entsprechend vor, nachdem die damalige Regierung eine Schließung der Terrasse vorgeschlagen hatte, allerdings nicht gegen den Restaurantbetrieb an sich vorgehen wollte. Dazu kam es damals allerdigns nicht. Dennoch waren die Eigentümer gezwungen, die Genehmigung erneut zu beantragen – und warten nach wie vor auf eine Antwort. Das Problem: Im vergangenen Jahr waren die Kompetenzen für die Vergabe solcher Lizenzen von der zentralspanischen Küstenbehörde auf die Landesregierung der Balearen übergegangen. "Sie hatten mir vor zwei Jahren 15 Tage Zeit gegeben, um auf ihr Schreiben zu antworten, ich habe aber noch immer keine Antwort bekommen, erzählte Eigentümer Jordi Oliver der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Oliver versichert jedoch, dass die Anlage "keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt" habe und betont, dass man einen öffentlichen Dienst anbiete, weil man den Strand in gutem Zustand erhalte, obwohl man dafür eigentlich gar nicht verantwortlich sei. In den vergangenen Jahren hatte es auf Mallorca immer wieder Streit und Chiringuitos und Strandlokale gegeben. Den Umweltschützern zufolge dürften manche der Restaurants nicht einmal existieren, da sie zu nahe am Meer gebaut seien. Die derzeitige Balearen-Regierung der Konservativen gilt solchen Lokalen aber als deutlich freundlicher gesonnen als der vorher acht Jahre regierende Linkspakt. Das Restaurant Can Lluc ist, genauso wie das Nachbarlokal "Cas Patró March", bei den Nutzern sozialer Netzwerker besonders beliebt, da sich dort gute Fotos für Instagram machen lassen.