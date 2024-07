Der Partytourismus hat auf dem Ballermann auf Mallorca bereits begonnen. Zahlreiche deutsche Urlauber verbringen einige Tage in El Arenal und haben nur ein Ziel: Trinken. Aber wie verhalten sich diese Leute eigentlich in Deutschland bei Feierlaune? Bei der Mehrheit der Befragten ist die Hemmschwelle zu Hause höher, da zahlreiche Verantwortungen warten oder sich nicht die Gelegenheit dazu ergibt. Manche fliegen dafür mehrmals im Jahr auf die Insel.

Der 23-jährige Martin aus Donaueschingen hat genaue Vorstellungen: "Malle ist nur einmal im Jahr. Dann aber richtig. Ich trinke dann einfach so viel, bis es mir so schlecht ist, dass für den Rest des Jahres nichts mehr geht", sagt er. "Oder zumindest nicht mehr so viel", fügt der Baden-Württemberger hinzu. Jedes Jahr verbringt er drei oder vier Tage lang den Mannschaftsabschluss mit seinen Kumpanen aus dem Fußballteam auf Mallorca. Dafür bucht die Gruppe ein möglichst günstiges Hotel in El Arenal. Die Kameraden Florian (21) und Martin (25) sind manchmal sogar zweimal im Jahr zum Trinken auf der Sonneninsel. "Aber auch zu Hause gilt: 'Saufe muscht'"(saufen musst du), sagt Florian in starkem Akzent und grinst schief, während ihm seine Freunde nickend zustimmen. Nichtsdestotrotz muss der Kurzurlaub vollkommen ausgekostet werden. Das achtköpfige Team begann bereits morgens vor dem Flug um 11 Uhr mit dem Alkoholkonsum. Denn "Malle ist halt nur einmal im Jahr", gibt die Truppe ein weiteres Mal zu verstehen. Auf die Frage, ob sie das stört, wenn Insulaner und andere Leute Anstoß an ihrem Verhalten finden, antwortet Martin mit einem Achselzucken: "Isch mir egal. Haupsach, isch bin auf Malle" (Ist mir egal. Hauptsache, ich bin auf Malle).

Lea aus Dortmund, Celina aus Bielefeld, Nadine aus Düsseldorf und Michelle aus Frankfurt feiern Junggesellinnenabschied.

Ein paar Kneipen weiter sitzen sieben Freundinnen an einem großen Tisch. Hier wird für genau einen Tag ein Junggesellinnenabschied gefeiert. Die 28-jährige zukünftige Braut Lea ist das erste Mal auf Mallorca und das nur aus gegebenem Anlass. "Wir trinken nicht mehr als in Deutschland. Aber wenn man schon mal hier ist, dann will man auch trinken", sagt Lea und stellt mit einem Grinsen einen goldenen, Penis-Ballon auf den Tisch. "Wir gehen noch in den Megapark und den Bierkönig, so zehn Bier schaffen wir schon. Aber über den ganzen Tag und die ganze Nacht verteilt" sagt Celina aus Bielefeld. Ein besinnungsloses Betrinken sei nicht geplant, lediglich ein ausgelassenes Feiern.

Vito aus Düsseldorf arbeitet in der Saison auf Mallorca.

Der 31-jährige Vito aus Düsseldorf ist nicht als Partytourist hier. Er arbeitet die zweite Saison auf Mallorca und hat so einiges erlebt. "Dieses Jahr ist schlimmer als im letzten Jahr", bewertet Vito die Lage. "Hier gibts leider viele, die dermaßen übertreiben, dass der Rettungswagen anrücken muss." Dabei erzählt er, dass das Betrinken schon morgens losginge, wenn der Megapark eine Stunde lang Freibier ausschenke. "Sie laufen dann noch nüchtern an mir vorbei Richtung Bier und stolpern später absolut betrunken wieder zurück. Viele müssen sich stützen, um überhaupt laufen zu können."

Das nächste Dreiergrüppchen möchte weder fotografiert werden, noch den Namen nennen. "Geht auf gar keinen Fall, ich bin in Deutschland krankgeschrieben", sagt ein bunt bekleideter junger Mann. "Und bei mir darf das Arbeitsamt nichts erfahren", sagt der zweite im Bunde und winkt ab. "Oh Mist. Dann geht das bei mir auch nicht, ich glaub’, ich bekomme dann kein Bafög mehr", sagt der dritte junge Mann, während er einen aufgeschnittenen Fußball als Hut trägt und an seinem Bier nippt. Aber ja – Malle sei nur einmal im Jahr, sagen sie aus tiefer Überzeugung.

Fabian und Hannes kommen aus dem Allgäu und können vom Partytourismus ein Liedchen singen. Das tun sie dann auch auf Mallorca.

Weiter geht es mit Fabian (20) und Hannes (16) aus Bad Hindelang. Als Allgäuer können sie von Massentourismus und Zech-Eskapaden beim Après-Ski ein Liedchen singen. "Wir müssen auch, genau wie Mallorquiner, mit Besoffenen rechnen und sie akzeptieren. Denn damit verdient die Gemeinde ihr Geld", erklärt Fabian. "Da sehe ich keinen großen Unterschied”, bekräftigt er seine Aussage. Als Deutsche saufen wir verantwortungsvoll", witzelt Hannes. "Wir sind immer in kleinen Gruppen unterwegs. Wenn einer von uns einen Totalausfall hat, bringen wir ihn ins Hotel". Die beiden Jungs feiern gemeinsam mit 13 Gleichgesinnten aus dem Fußballverein. Seit der Ankunft um 10.30 Uhr sind sie am Bechern. Bei Hannes ist die Zunge schon etwas schwerer, Fabian ist nichts anzumerken. "Der ist ja auch schon 20, der hat mehr Übung!", säuselt Hannes. "Wir kommen vom Dorf und können jede Menge Alkohol vertragen", fügt Fabian hinzu und grinst.

Andi, David und Sascha aus Neumünster feiern dieses Jahr nur gemäßigt. Dafür aber mit viel Spaß.

Andi (58), David (44) und Sascha (40) aus Neumünster sind in den Aussagen geteilter Meinung. "Das hier ist ein 100-prozentiger Saufurlaub", verkündet. David. "Ähm, da muss ich dem David aber widersprechen", sagt Andi schnell. "Sascha und ich machen Pärchenurlaub. Sonne genießen, erholen, Wetter genießen und so. Wir schauen uns auch was von der Insel an", bekräftigt er. "Wir können nicht mehr so feiern wie früher. Wir sind schließlich keine 20 mehr", sagt Sascha. Und zu Hause hätten die Männer letztendlich Verpflichtungen. "Es ist heute gar nicht möglich, dass wir uns in dieser Konstellation als Freunde treffen und einen draufmachen wie früher", sagt Andi. "Aber wenn ich mit den Jungs alleine auf der Insel wäre, würde ich definitiv mehr trinken. Und das kann dann mitunter zum Filmriss führen" gesteht Sascha. "Es gibt aber trotzdem Grenzen. Schlägereien und diese Wildpinklereien gehen gar nicht."

Die letzten Befragten sind Roy (29) und Hanni (28) aus Nürnberg und Georg (38) aus Bamberg. Sie tragen alle drei das gleiche Kostüm, mit dem gleichen goldbraunen Pyjama-Muster. "Wir sind kulturell unterwegs hier, haha", sagt Roy und lacht laut auf. "Nee, wir sind die klassischen Sauftouristen." Und Malle ginge auch zwei oder dreimal im Jahr. In Deutschland würden sie jedoch gar nicht feiern, das habe aber nichts mit Schamgefühl zu tun. "Ob ich in Deutschland kotze oder auf Mallorca, kommt letztendlich auf das Gleiche raus", sagt Georg und schwankt etwas. "Aber das heißt nicht, dass wir nur in den Bierkönig oder in den Megapark gehen", betont Hanni. "Nein, auf keinen Fall!" Stimmt ihm Roy zu. "Vielleicht gehen wir auch mal ins Bamboleo."