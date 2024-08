Am Freitag berichtete das Mallorca Magazin über die Aufregung in den sozialen Netzwerken wegen der Liegenpreise am Formentor-Strand, nachdem die Preise für luxuriösen Strandliegen dort in kürzester Zeit von 90 Euro auf 117,50 Euro erhöht worden waren. Offenbar ist die Situation aber noch bemerkenswerter als angenommen. Die Preiserhöhungen sollen nämlich noch einmal weitergegangen sein.

Wie eine Leserin MM am Freitag verriet, seien die Liegen dort teilweise noch viel teurer. Dazu schickte die MM-Freundin ein Foto, dem die erneut "angepassten" Preise zu entnehmen sind. Demnach kostet eine einzelne Liege ohne Schirm für einen Tag 65 Euro. Das Set aus zwei Liegen und einem Schirm 157,50 Euro und ein Balibett sage und schreibe 210 Euro pro Tag!

Der Formentor-Strand auf Mallorca. Foto: iStockphoto.com/SimonDannhauer

Die Leserin schreibt dazu: "Die Preise habe sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Wir waren am 13. August dort, da kostete es weniger als die Hälfte. Als wir am 21. August wieder da waren, kosteten sie mehr als das Doppelte. Und: die Preiserhöhungen sollen nicht nur an der Strandzone vorgenommen worden sein, die sich in unmittelbarer Nähe des jüngst neu eröffneten Luxushotels Four Seasons Formentor befindet.

Preise teilweise verdreifacht

In einer anderen Zone des Strandes wurden die Preise für einen Schirm und zwei Liegen von 30 Euro am 13. August auf 82,50 Euro am 21. August erhöht. Also fast eine Verdreifachung des Preises. Die MM-Leserin hat dazu auch eine klare Meinung: "Am 16. August wurde das Luxushotel eröffnet. Jetzt meinen die Strandbetreiber anscheinend, dass man nun so hohe Preise für Strandliegen verlangen kann. Ein Normalbürger und die Einheimischen können sich das jedenfalls nicht leisten."

Es ist nicht das erste Mal, dass neue "Premium-Liegen" auf Mallorca in diesem Sommer für Aufgreung sorgen. Auch an einem beliebten Stadtstrand von Palma stehen zum ersten Mal Luxus-Liegen. Zu finden sind sie auf der linken Seite des Strandabschnitts von Cala Major.

"Premium"-Liegen in Cala Major für 70 Euro

Das "Premium"-Paket dort beinhaltet zwei Liegen und einen Sonnenschirm. Es kostet 70 Euro pro Tag – im Vergleich dazu beträgt der Preis für zwei "normale" Liegen plus Schirm 25,30 Euro pro Tag. Die neuen Luxusliegen unterscheiden sich von den gewöhnlichen, blauen Liegen an den Stadtstränden von Palma, weil sie mit einer dickeren und somit bequemeren Matratzen ausgestattet sind. Auch die Luxus-Sonnenschirme sind schöner und versprühen "Bali-Flair".

Info: Der Strand von Formentor gehört zur Gemeinde Pollença und befindet sich auf der gleichnamigen Halbinsel, an deren Ende der berühmte Leuchtturm des Kap Formentor liegt – Mallorcas nördlichster Punkt. An der Playa befinden sich auch drei Restaurants, direkt daneben liegt das zuletzt umgebaute Hotel Formentor.