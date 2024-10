Das Hotellerie-Unternehmen Puro Group hat die Eröffnung eines neuen Standortes in Santa Ponça auf Mallorca angekündigt. Die "Beach Resort – Oasis del Mar" genannte Unterkunft wird Gäste ab Sommer 2025 empfangen. Die Anlage soll 160 Zimmer, zwei Schwimmbecken und mehrere gastronomische Betriebe sowie Spa-Angebote umfassen.

"Das Projekt kombiniert die beiden geschätztesten Marken von Puro: Purobeach und Puro Hotels", heißt es in einer Pressemitteilung von Puro Group. Das Unternehmen betreibt bis jetzt zwei Strandclubs in Palma und in dessen Nähe in Illetas sowie vier Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in Palma. Das neue Produkt vereine die entspannte Atmosphäre der Beach Clubs mit der Individualität und dem Komfort der Hotels, so die Betrieber weiter.

Die hochwertigen Annehmlichkeiten in dem neuen Beach Resort werden unter anderem aus einem eigenen Beach Club, Sport- und Entspannungsbereichen sowie Spa- und Wellness-Services bestehen. Gäste sollen von dem neuen Standort aus die Bucht von Santa Ponça überblicken können. Puro Group verspricht überdurchschnittlich große Zimmer mit geräumigen privaten Außenbereichen.

Damit alle diese Ankündigungen Realität werden, renoviert der Betreiber eine bestehende Anlage von Grund auf. Mit dem Projekt will die 2004 in Palma gegründete Puro Group ihre Präsenz auf der Insel weiter ausbauen. In der Eröffnung des neuen "Beach Resort - Oasis del Mar" sieht sie daneben einen Beitrag zur Entwicklung des Reiseziels Santa Ponça.