Am Flughafen Memmingen im Allgäu ist es an diesem Freitag zu zahlreichen Verspätungen gekommen und kommt es weiterhin. Das Portal schwäbische.de zitiert den Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu, der angibt, Grund für die Umstände sei extremer Nebel. Flugzeuge aus Málaga, Rom, Dublin oder Barcelona waren betroffen. Auch Verbindungen von und nach Mallorca verzögern sich.

Konkret gibt der Live-Ticker des Airports einen Flug nach Palma, der an diesem Nachmittag startet, mit 25-minütiger Verspätung an, im Falle einer Ankunft von der Insel sind es 30 Minuten. Passagiere einer Verbindung aus dem rumänischen Cluj-Napoca ins Allgäu, die zur Mittagszeit ankommen sollte, müssen sich sogar rund zweieinhalb Stunden mehr als geplant gedulden.

An diesem Freitagmorgen herrschte in Memmingen bei sechs Grad Außentemperatur Nebel vor. Der Nachmittag ist geprägt von Sonnenschein und das Thermometer zeigt 13 Grad an. Die Regenwahrscheinlichkeit für den Rest des Tages beträgt höchstens neun Prozent. Die Ankunft eines weiteren Mallorca-Fliegers, die für 20:55 Uhr angesetzt ist, soll laut aktuellen Informationen pünktlich stattfinden.

Der Flughafen Memmingen in Oberschwaben bedient mehr als 50 Reiseziele in 24 Ländern. Im zurückliegenden Jahr zählte er rund 2,8 Millionen Passagiere. Der Airport ist der höchstgelegene Verkehrsflughafen Deutschlands. Nach der Zahl der Abflüge ist Palma de Mallorca die verkehrsreichste Destination dieses Flughafens in Bayern.