Das Tourismusdezernat des Inselrates von Mallorca hat Bilanz gezogen nach seiner Sommerkampagne gegen illegale Tourismusangebote. Vom 15. Juni bis 15. November verdreifachte die Abteilung die Zahl der Aktionen im Vergleich zum Vorjahr. 2554 waren es inselweit. Der zuständige Tourismusrat José Marcial Rodríguez Díaz kommentierte die Ergebnisse als "sehr zufriedenstellend".

Das Hauptziel des Plans war die Bekämpfung illegaler Angebote und die Beseitigung von Unregelmäßigkeiten im regulierten Tourismusangebot. Die Gesamtzahl der in diesem Sommer durchgeführten Besuche war deutlich höher als im Jahr 2023: 969 Inspektionen im letzten Jahr gegenüber 2.554 in diesem Jahr. Letztere Zahl entspricht einem Schnitt von mehr als 16 Kontrollen pro Tag.

Bei diesen Kontrollen wurden 245 Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, das sind 10,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (222). Was die Sanktionen anbelangt, so wurden 179 Verfahren eingeleitet, von denen 78 bereits abgeschlossen wurden, mit einem Gesamtbetrag von 4,42 Millionen Euro an vorgeschlagenen Geldbußen.

Einer der Hauptschwerpunkte der Kampagne war die Ermittlung von Wiederholungstätern illegaler Aktivitäten. Auf einer Liste von 91 Immobilien, die bereits sanktioniert worden waren, besuchten die Inspektoren 51 von ihnen und erstellten sechs neue Berichte über Verstöße. Dies zeigt, dass in 11,76 Prozent der kontrollierten Fälle ein Rückfall vorliegt, was die Notwendigkeit einer ständigen Kontrolle dieser Tätigkeiten unterstreicht.

Die Kampagne umfasste auch die Überprüfung der Verwendung von gesetzlich vorgeschriebenen mindestens drei Prozent lokaler Produkte in den Tourismusbetrieben. Von den 188 in den Plan einbezogenen Betrieben haben 86 geantwortet und eine vollständige Einhaltung der Vorschriften bescheinigt, während die übrigen in den kommenden Wochen antworten werden.