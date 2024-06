Der Sommer hat dieser Tage auf Mallorca Einzug gehalten. Strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen zogen am vergangenen Freitag viele Leute an den Strand, um ausgiebig im Meer zu baden. In der Nacht zum Samstag gab es zudem eine tropische Nacht, die bei bis zu 24 Grad den ein oder anderen am Durchschlafen hinderten. Der Samstagmorgen begann jedoch stark bewölkt und die Sonne wird der Insel erst am Sonntag wieder einen Besuch abstatten. Doch nicht nur die Wolken trüben den Himmel, sondern auch der Saharastaub, der gerne bei Regen die Insel in einer gelbbraune Hülle überzieht.

Am Samstag sind auf der Insel trotz Wolken dennoch sommerliche Temperaturen vorhergesagt. In Palma soll bei bis zu 29 Grad ein mittlerer Wind die Schwüle etwas erträglicher machen. In Seller und Alcúdia sind sogar 30 Grad ohne Sonnenschein gemeldet. Am Sonntag ist auf Mallorca hingegen trotz einiger Wolken wieder mehr Sonne durchkommen. In Palma kann das Quecksilber auf 29 Grad steigen, in Sóller und Alcúdia auf 28 Grad und in Andratx auf höchstens 26 Grad. Am kommenden Montag wird es inselweit ein wenig frischer, mit durchschnittlichen Temperaturen von 25 Grad. Vereinzelt können auch Regenschauer auftreten. Saharastaub entsteht durch Stürme, die in besagter Wüste die Erde aufwirbeln. Der Feinstaub gelangt in die höchsten Atmosphären und wird mit den Luftströmen am Himmel über große Entfernungen fortgetragen. Je nachdem, wie sich dann die Großwetterlage entwickelt, kann er in Form von Regen niedergehen. Der Feinstaub verbindet sich dabei mit den Wassertropfen in der Luft und fällt dann, sobald sie zu schwer werden, auf die Insel hinab …