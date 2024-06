Nach dem sintflutartigen Regen der vergangenen Tage auf Mallorca ist die Sonne wieder da und lacht am Himmel. Während sich das Thermometer am Donnerstag erst einmal einpendeln muss – morgens ist es noch recht frisch (15 Grad), aber die Wärme kommt wieder – hat der staatliche Wetterdienst Aemet ein überwiegend strahlendes Wochenende mit nur vereinzelten Wolken und angenehmen Strandwettertemperaturen angekündigt.

Am Donnerstag waren zwar noch vereinzelt Niederschläge möglich. Überwiegend zeigte sich der Himmel aber bereits ab dem Morgen heiter bis wolkig bei leichtem Wind und Höchsttemperaturen von 25 Grad im Süden und Südwesten. In Santanyí war die Regenwahrscheinlichkeit am Vormittag mit 50 Prozent am Höchsten.

Gegen Wochenende steigt das Quecksilber im Thermometer etwas an. Für Freitag wurde in Alcúdia eine Höchsttemperatur von 30 Grad vorhergesagt. In vielen anderen Gemeinden auf der Insel soll es mit 25 bis 29 Grad angenehm mild bleiben. Zu erwartende Temperaturen: Palma: 29 Grad, Manacor 28 Grad, Pollença: 26 Grad.

Der Samstag wartet mit Temperaturen von 25 bis 29 Grad auf. Vereinzelt kann es ein paar Wolken geben, die Sonne wird jedoch die Oberhand gewinnen. Bei Wassertemperaturen bis zu 22 Grad lockt das Meer zum Baden ein. Und das Wichtigste: Es gibt keine Unwetterwarnungen.