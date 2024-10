In Can Picafort auf Mallorca hat die schlechte Wetterlage zu Windhosen über dem Meer geführt. Anwohnern gelang es, Aufnahmen des Naturschauspiels zu machen und der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zur Verfügung zu stellen.

Beim Blick über das Mittelmeer ist der Himmel grau, von der Sonne ist nichts zu sehen. Plötzlich bildet sich ein Mini-Tornado, dessen mehrere Meter hohe Hose ins Wasser führt und eine kreisartige Wasserfontäne entstehen lässt. Auf Katalanisch nennt man so etwas "Cap de Fiblò".

Doch damit nicht genug: Ein paar gefühlte Meter weiter links sticht die zweite Windhose "in See". Diese ist zwar nicht so stark, aber dennoch von beachtlichem Ausmaß. Auf dem Video ist zu hören, wie der Filmende ruft: "Schau Dir das an, schau Dir das, an! Komm schnell her!" Auch an anderen Orten auf der Insel wurden solche Wirbelstürme gesichtet. Es ist bisher zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Auch von Verwüstungen wurde bisher nichts gemeldet.

Die Windhosen entstehen, wenn sehr feuchte Luft nach oben steigt und es dort zu einer sogenannten Windscherung kommt. Bei dieser ändert sich die Windrichtung plötzlich und gleichzeitig nimmt die Windgeschwindigkeit zu. Durch die starken Veränderungen fängt die Luft an, zu rotieren und es bildet sich ein Wirbel.

An diesem Samstagvormittag waren auf der Insel schwere Unwetter niedergegangen. Das staatliche spanische Wetteramt Aemet erhöhte die Warnstufe teilweise von Gelb auf Orange.