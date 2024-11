In der Gemeinde Bunyola auf Mallorca hat es an diesem Donnerstagnachmittag so stark geregnet, dass es vereinzelt zu Stromausfällen gekommen ist. Auch die Landstraße Ma-11, die in Richtung Norden bis nach Sóller führt, ist abschnittsweise betroffen. Videos von Anwohnern und Autofahrern zeigen eine überflutete Fahrbahn, außerdem gerieten Steine und andere Hindernisse auf die Straße.

Das balearische Wetteramt hatte für den Donnerstag starke Regenfälle vorhergesagt und Warnstufe Gelb ausgerufen. Diejenigen, die sich doch ins Auto setzten, wurden nach 14.30 Uhr von den Niederschlägen eingeschlossen. Auch die umliegenden Dörfer sind von dem Wetterereignis betroffen. Andererseits ist die Straße zwischen dem Mallorca Fashion Outlet und Marratxí in Richtung Bunyola offen und in gutem Zustand, ohne Staus. Die Fahrbahn der Landstraße nach Sóller füllte sich mit Wasser und Schlamm. Schon wurden Teile der Landstraße Ma-11 vorübergehend gesperrt und wird der Verkehr über Valldemossa umgeleitet. Die Rede ist von "totalem Chaos" vor dem Tunnel nach Sóller und einem langem Stau, der durch diesen führt, obwohl er immer noch befahrbar ist. Gleichzeitig gibt es Bedenken bezüglich der nahegelegenen Streckenabschnitte wie dem zwischen Santa María und Bunyola (am vergangenen Freitag gesperrt) oder dem zwischen S'Esgleieta und Palmanyola. Beamte der Verkehrspolizei der Guardia Civil haben sich eingeschaltet, um die Situation auf der Straße nach Sóller zu entschärfen. Erst in der zurückliegenden Woche gingen schwere Regengüsse über Mallorca nieder. Besonders hoch Stand das Wasser in Porto Cristo an der Ostküste: "So etwas habe ich noch nie erlebt", berichteten Anwohner, nachdem die Wassermassen des örtlichen Sturzbaches über die Ufer getreten waren und abgestellte Autos mit sich genommen hatten. Die Bilanz des Unwetter lesen Sie hier.