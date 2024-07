Eine Fahrt auf einer Fähre nach Mallorca kann etwas ungemein Schönes sein: Das Schiff schiebt sich gemütlich durch die Wellen, im guten Fall scheint die Sonne großzügig aufs Deck, eine frische Meeresbrise weht den Passagieren ums Gesicht und der weite Blick aufs Wasser beruhigt den Geist. Neben der Entschleunigung hat die Wahl für die Fähre als Verkehrsmittel für die Reise nach Mallorca noch einen anderen guten Grund: Die Fahrt mit dem Schiff ist deutlich umweltschonender als mit dem Flugzeug.

Neun Häfen im westlichen Mittelmeerraum steuern die größte der Baleareninsel an: Barcelona, Dénia und Valencia vom spanischen Festland, Ciutadella und Mahón aus Menorca, Ibiza, Formentera sowie Sete und Tolón aus Frankreich. Die Schiffe enden entweder in Alcúdia im Norden Mallorcas oder in der Hauptstadt Palma.

Abhängig von der gewählten Verbindung dauert die Überfahrt zwischen 75 Minuten (Ciutadella nach Alcúdia) und fast 13 Stunden (Sete nach Alcúdia). Nachfolgend die Dauer der beiden wohl wichtigsten Routen: Barcelona – Palma: zwischen sieben und achteinhalb Stunden; Valencia – Palma: zwischen fast sechs und acht Stunden.

Erwähnenswert ist zudem die Frequenz der Fahrten: Reisenden stehen für den Service zwischen Barcelona und Palma insgesamt 16 Optionen pro Woche durch drei Betreiber zur Auswahl, während ab Valencia nach der Balearen-Hauptstadt schon 22 Verbindungen pro Woche durch dieselben Reedereien angeboten werden. Die Fähre zwischen Ciutadella (Menorca) und Alcúdia fährt sogar 36 Mal wöchentlich bei drei täglichen Fahrten durch das Unternehmen "Balearia".

Der Preis für eine Fährreise nach Mallorca liegt einer einschlägigen Buchungsplattform zufolge durchschnittlich bei ungefähr 50 Euro. Verbindungen von Barcelona nach Palma an einem Wochentag im Juli 2024 für Reisende zu Fuß kosten beispielsweise zwischen fast 15 Euro und fast 30 Euro pro Person. Bei der Mitnahme von Haustieren oder Autos gelten andere Preise. Wichtig ist darüber hinaus der Hinweis, dass die Fähre aus Barcelona nach Palma über Nacht fährt und sich hier die Entscheidung für eine Schlafkabine empfiehlt. Diese Option erhöht wiederum die Reisekosten.

Aktuell erlauben zwei Reedereien, die Mallorca bedienen, die Mitnahme von Haustieren: Corsica Ferries und Balearia. Daneben unterscheidet die Möglichkeit, ein Fahrzeug in der Fähre mitzunehmen, dieses Verkehrsmittel außerdem vom Flugzeug. Abschließend ein Tipp für alle Reisenden ab Barcelona: Die Fahrt nach Alcúdia dauert in den meisten Fällen doppelt so kurz wie nach Palma.