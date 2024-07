Die zweite Hitzewelle hat Mallorca bereits heimgesucht. Ab Montag werden bis zu 40 Grad auf der Insel erwartet. Vielen Menschen ist da vor allem morgens die Nahrungsaufnahme zuwider. MM hat aber Tipps, welche Speisen "von innen kühlen", nicht zu schwer im Magen liegen und den Körper zudem mit wertvollen Nährstoffen, Energie und Frische versorgen.

Smoothie-Bowls

Smoothie Bowls sind erfrischend und überaus vielseitig. Hier kann aus allen Früchten und ein bisschen Joghurt ganz schnell eine köstliche Mahlzeit kreiert werden. Und hübsch aussehen kann diese noch dazu! Mischen Sie einfach frisches Obst wie Banane, Wassermelone, Nektarine, Erdbeere und Mango mit griechischem Joghurt und einem Spritzer Mandelmilch. Übrigens schmeckt es auch toll, wenn Sie gefrorene Früchte (zum Beispiel Beeren) im Mixer pürieren und als Grundlage nehmen. Das gibt einen herrlichen Frischekick. Garnieren Sie ihre Bowl mit Toppings wie Granola, Chiasamen und einer Handvoll Nüsse. Dieses Frühstück ist leicht, hydrierend, reich an Vitaminen und Antioxidantien und sehr lecker.

Overnight Oats

Wer kennt sie nicht – die Overnight Oats? Bei dem "fancy" Namen handelt es sich schlicht und ergreifend um Haferflocken, die Übernacht im Kühlschrank in Milch, Pflanzenmilch oder Joghurt ziehengelassen wurden. Sie sind am Vorabend ganz fix zubereitet und können morgens in aller Ruhe verzehrt werden. Geben Sie dafür ein paar Esslöffel Haferflocken in ein Gefäß, füllen sie das ganze mit ein bisschen Hafer-, Mandel- oder normaler Milch auf und lassen Sie das ganze im Kühlschrank über Nacht ziehen. Morgens erwartet sie eine ganz weiche und kühle cremeartige Schale. Jetzt noch ein bisschen frisches Obst wie Blaubeeren, Bananenscheiben und einen Hauch Honig hinzugeben. Die Oats versorgen den Körper mit Flüssigkeit und Ballaststoffen und sind für eine gute Verdauung hilfreich.

Obstsalat

Nichts ist so sommerlich wie ein bunter Obstsalat. Kombinieren Sie Wassermelone, Banane, Nektarine und Trauben zu einer feuchtigkeitsspendenden, vitaminreichen Mischung. Ein paar Minzblätter und ein Schuss Orangensaft sorgen für einen zusätzlichen Hauch von Frische. Ein paar Nüsse halten länger satt. Dieses Frühstück ist leicht und hält das Energieniveau den ganzen Vormittag hoch. Perfekt für heiße Tage!

Joghurt mit Müsli und Honig

Joghurt ist eine gute Grundlage für ein Sommerfrühstück. Wählen Sie Naturjoghurt oder griechischen Joghurt und fügen Sie Müsli, einen Löffel Honig und Früchte wie Erdbeeren oder Brombeeren hinzu. Dieses Gericht ist reich an Proteinen und Probiotika, die für eine gesunde Verdauung wichtig sind.

Tostada mit Avocado und Tomate

Die sogenannte "Tostada" wird in Spanien besonders gerne zu einem späten Frühstück gereicht. Dabei handelt es sich um zwei im Kompaktgrill, Toaster oder Ofen getoastete Brötchenscheiben. Eine Tomate reiben und das flüssige Fruchtfleisch auf die knusprigen Brötchenscheiben legen. Jetzt fehlen nur noch ein paar Scheiben Avocado und einige halbierte Kirschtomaten. Zum Schluss mit einem Spritzer Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken. Dieses Frühstück ist erfrischend, reich an gesunden Fetten und sehr sättigend.

Diese Frühstücksvarianten sind eine schlaue Wahl, um an heißen Sommertagen einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie versorgen Ihren Körper zudem mit wichtigen Nährstoffen, die Sie brauchen, um energiegeladen in den Tag zu starten. Probieren Sie es doch gleich einmal aus. MM wünscht guten Appetit – oder wie die Mallorquiner sagen: Bon Profit!