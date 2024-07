Lutz Minkner, Gründer von Minkner & Bonitz, bringt es auf den Punkt: „Wenn Sie eine komplizierte medizinische Operation benötigen, suchen Sie nach einem Chirurgen mit langer Erfahrung in seinem Spezialgebiet und bestem Ruf. Warum wollen Sie bei Ihrer Suche nach einer Traumimmobilie auf Mallorca, also Ihrer „Immobilien-Operation“ anders verfahren und sich einer der zahllosen Personen und Firmen anvertrauen, die sich auf Mallorca im Immobiliengeschäft tummeln, erst vor kurzer Zeit das Immobiliengeschäft für sich entdeckt, keine Kompetenz und grundlegende Rechts- und Steuerkenntnisse haben?“

Lutz Minkner weiß, wovon er spricht: Er blickt auf eine mehr als 50-jährige Berufserfahrung als Rechtsanwalt, Dozent, Fachbuchautor und Unternehmer zurück und ist seit 31 Jahren ausschließlich auf dem Immobilienmarkt in Mallorcas Südwesten (Palma bis Port Andratx) tätig. Von Anfang an war seine Frau Edith Minkner dabei, die den Verkauf leitete.

Inhaber und Geschäftsführer: Marvin Bonitz, Edith & Lutz Minkner

Vor 14 Jahren stieß der Immobilienkaufmann Marvin Bonitz hinzu, der zwischenzeitlich auch Mitgesellschafter des Unternehmens ist. Minkner & Bonitz, auch Gründungsmitglied des Maklerverbandes Abini, begrüßt ausdrücklich die in diesem Jahr in Kraft getretene Regulierung des Maklerberufs, nach der den Maklerberuf nur ausüben darf, wer ein akademisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium abgeschlossen hat oder eine langjährige Berufstätigkeit als Makler nachweisen kann, wer in einem staatlichen Register eingetragen ist, keine Verbindlichkeiten beim Finanzamt und der Sozialversicherung hat und eine Vermögenschaden-Haftpflicht-Versicherung besitzt. Edith Minkner fügt hinzu: „Jeder Immobilienkauf stellt eine erhebliche Investition dar. Damit der Immobilientraum nicht zum Albtraum wird, sollte man sich sehr genau seine Berater anschauen und auswählen“.

Minkner & Bonitz hat in seinen 31 Jahren auf Mallorca über 3.000 Immobilien verkauft und erfreut sich eines besten Rufs. Wer im Südwesten der Insel eine charmante Wohnung am Meer, ein eindrucksvolles Penthaus, eine Villa am Golfplatz, eine gemütliche Familienvilla, eine repräsentative Designervilla oder ein Herrenhaus im traditionellen Stil sucht, für den ist Minkner & Bonitz die erste Adresse. Und sie bleibt es auch: Frühzeitig haben sich Edith und Lutz Minkner den Immobilien-Kaufmann Marvin Bonitz ins Boot geholt, der gemeinsam mit den Gründern jetzt das Unternehmen mitführt und die Alleinverantwortung für den Vertrieb übernommen hat. Marvin Bonitz: „Ich bin stolz, die Mitverantwortung für Minkner & Bonitz zu tragen. Ich teile das Wertesystem und die Leidenschaft für Immobilien von Edith und Lutz Minkner, bringe Innovationen in das Unternehmen ein und arbeite daran, die Spitzenstellung von Minkner & Bonitz nicht nur zu festigen, sondern auch auszubauen“.

Was macht Minkner & Bonitz so besonders: Da ist zunächst die Beschränkung der Tätigkeit auf den Teilmarkt „Mallorca Südwest“. Hier spielt sich 60 % des Immobiliengeschäfts mit ausländischen, vorwiegend deutschen Interessenten ab. Minkner & Bonitz hat diese Zone auch durch seine drei Beratungszentren markiert: die Zentrale in Santa Ponça und die Filialen in Port Andratx und Palma/Son Vida. In dieser Region kennen sich die Mitarbeiter bestens aus. Ja, die meisten Immobilien, die zum Verkauf stehen, hat Minkner & Bonitz im Portfolio. Kein Wunder: Nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit im Südwesten haben sich vertrauensvolle Verbindungen zwischen Eigentümern, Verwaltungen, Banken, Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Architekten entwickelt, sodass Minkner & Bonitz auch für diesen Kreis „die erste Adresse“ ist, wenn es um den Verkauf einer Immobilie geht. Und dann die Mitarbeiter – 30 an der Zahl, alle bestens ausgebildet, mehrsprachig und mit hoher Immobilien-Kompetenz. Das Team kann gut zuhören – und tut dies gern, um das Profil des Kunden zu ermitteln. Aufgrund der Marktkenntnis und des umfangreichen Portfolios gelingt es meist sehr schnell, die für den konkreten Kunden passende Immobilie zu finden. Die Verkaufs-Mitarbeiter begleiten die Interessenten bei den Besichtigungen und moderieren die Vertragsverhandlung.

Ist die Traumimmobilie gefunden, kommt die hauseigene Vertragsabteilung ins Spiel. Sie erarbeitet – gegebenenfalls mit eingeschalteten Rechtsanwälten – einen Vorvertrag und beschafft im Zusammenwirken mit den Parteien die für den Notarvertrag notwendigen Dokumente und Nachweise. Und natürlich begleiten die Mitarbeiter von Minkner & Bonitz den Käufer zum Notartermin und zur Übergabe der gekauften Immobilie. Auch danach übernehmen die Mitarbeiter als perfekter After-Sales-Service alle notwendigen behördlichen und administrativen Schritte, wie zum Beispiel An- und Ummeldung bei den Steuerbehörden, bei den Versorgungsträgern und Versicherern. Durch diese zuverlässige, vertrauensvolle Zusammenarbeit wurden viele Kunde zu Freunden, viele auch zu „Wiederholungstätern“, wenn aufgrund geänderter Lebensverhältnisse eine andere Immobilie gesucht wird.

Auch nach dem Kauf bleibt Minkner & Bonitz mit seinen Kunden in engem Kontakt: Wöchentlich erscheint der M&B-Newsletter, in dem nicht nur über aktuelle Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt informiert wird. Besonders interessant sind für die Leser Berichte über neue Entwicklungen in den Bereichen Recht & Steuern rund um die Mallorca-Immobilie, über Wirtschaft, Politik und Kultur. Diese Bereiche werden auch im BLOG des Internetportals www.minkner.com vertieft behandelt. Zweimal im Jahr erscheint die Hauszeitschrift von Minkner & Bonitz „Mallorcas Traumimmobilien“. Auch hier kommen Experten aus allen Bereichen rund um die Mallorca-Immobilie mit aktuellen Beiträgen aus ihrem Arbeitsgebiet zu Wort. Wer wieder auf die Suche nach einer neuen Immobilie ist, kann das tagesaktuelle Angebot im Internet, in dem einmal jährlich erscheinenden Katalog „Homepages“ sowie in Facebook und Youtube verfolgen. Darüber hinaus gibt es immer wieder Veranstaltungen des Unternehmens, wie z.B. das große, traditionelle Pfingstfest, Vernissagen, Golfturniere und Vortragsabende.

Und schlussendlich: Minkner & Bonitz engagiert sich seit Beginn der Tätigkeit auf Mallorca auch stark im sozialen Bereich und kümmert sich um Mitmenschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Besonders herzlich und intensiv ist die Verbindung zum Lions Club Palma und dessen Projekt „Comida para Todos = Essen für Alle“. Auf der reichen Insel Mallorca leben ein Fünftel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die „Lions“ sammeln ehrenamtlich von Supermärkten Lebensmittel und Hygieneartikel und verteilen diese an verschiedene gemeinnützige Organisationen und helfen damit, dass Familien, bedürftige Senioren, Kinder und Obdachlose täglich ein Frühstück oder eine warme Mahlzeit erhalten (www.lionsclubpalma.com).

All das macht Minkner & Bonitz aus. Und deshalb ist Minkner & Bonitz die erste Adresse, wenn es um die Suche nach einer Traumimmobilie im Südwesten Mallorcas geht.