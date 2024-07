Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit – darauf konzentrieren wir uns bei unserer Arbeit in der Glaswerkstatt. Die Stücke, die wir dort herstellen, werden noch immer nach den ältesten Techniken hergestellt, die von italienischen Glasmachern von der Insel Murano übernommen wurden.

Wir arbeiten mit Designern zusammen, um unsere Modelle auf dem neuesten Stand zu halten – und weil wir gerne mit Formen und Farben spielen, innovativ sind, immer auf der Suche nach etwas Neuem und Ungewöhnlichem... Bei Lafiore haben wir auch ein eigenes Kreativstudio, in dem wir Produkte entwerfen und andere Verarbeitungstechniken wie das Fusing anwenden. In Zusammenarbeit mit Designern und Architekten werden Glas- und Kristallobjekte für Dekorationsprojekte in der ganzen Welt hergestellt. Gleichzeitig bieten wir weiterhin aktualisierte traditionelle Produkte an, wie z.B. tropffreie Ölkrüge, Gläser, Teller, Gläser und Lampen.

Klassisches Olivenöl-Kännchen aus grün schimmernden Glas in modernem Design.

Nachhaltigkeit ist für unser Projekt von grundlegender Bedeutung: Das Rohmaterial, aus dem wir alle unsere Gläser herstellen, ist recyceltes Glas. Das Glas, das aus den überzähligen Glashütten Mallorcas zu uns kommt, wird in unserer Werkstatt zerschnitten und geschmolzen, um alle Arten von Artikeln herzustellen: Leuchten, dekorative Elemente, Vasen, Krüge, Karaffen usw. ..... Außerdem sind alle unsere Glasstücke vollständig recycelbar. Darüber hinaus werden wir in einigen Monaten die gesamte Energie, die wir verbrauchen, aus Solarzellen gewinnen, die wir derzeit installieren.

Normalerweise verwenden wir keine Kunststoffderivate zum Verpacken unserer Produkte: Wir recyceln lokales Zeitungspapier. Dies ist die Methode, die verwendet wurde, bevor es Luftpolsterfolie oder Styropor-Derivate gab, sie ist viel nachhaltiger und genauso effektiv.

Lampe Negret mit einem Fuß aus geblasenem Glas und handgefertigten Lampenschirm aus Leinen.

Lafiore ist auch die Boutique mit der Mallorca Lifestyle-Philosophie, die Ihnen die Dekorationsgegenstände bietet, die Sie suchen, um Ihren Lieblingsplatz zu Hause zu etwas Besonderem zu machen. Sie finden hier Produkte in originellen Farben und Formen, Unikate, die von Glaskünstlern in einer Mischung aus traditionellem mundgeblasenem Glas und modernstem und avantgardistischem Design hergestellt werden. Darüber hinaus umfasst das Angebot in unserem Geschäft auch andere hochwertige und moderne Designobjekte, die auf Mallorca hergestellt werden, wie z. B. Stoffe (teles de llengües), Keramik, Feinschmeckerprodukte, Olivenholz und alles, was man sich auf einer vom Mittelmeer umgebenen Insel vorstellen kann. Wir bieten auch eine Auswahl an Originalmöbeln, insbesondere Tische, Stühle und Beistellmöbel.

Lafiore ist eine Gruppe von Kreativen, Designern und Liebhabern von natürlichem, handgefertigtem Glas, die von Mallorca aus ihre Produkte und Projekte in der ganzen Welt anbieten. Lafiore kombiniert traditionelle Glas- und Handwerkskunst mit einer Palette von Farben und Formen, die dem heutigen Zeitgeist und dem Geschmack der Menschen entsprechen, die 100Prozent recyceltes Material schätzen, das in neue Objekte umgewandelt wird.

Lafiore ist eine Marke aus Mallorca, der Insel mit dem größten kreativen Potenzial im Mittelmeerraum. Lafiore entwickelt Projekte, deren Ziel es ist, innovatives Design zu gestalten und Kooperationen zu fördern, um eine neue, integrative und nachhaltige Lebensweise zu fördern.