Megapark ist Megapark, jeder Vergleich zu etwas Ähnlichem oder Vergleichbarem würde nicht im Ansatz beschreiben, was es ist. Man muss es erlebt haben. Megapark hat es geschafft, die Leute zu verbinden, gemeinsam zu feiern und eine fröhliche Zeit miteinander zu verbringen, einfach nach dem Konzept: MEGAPARK - United Party People.

Ein einzigartiges Konzept, um die Sommerpartys auf Mallorca in Begleitung von Freunden in bester musikalischer Atmosphäre zu genießen, direkt an einem der besten Strände der Insel, der Playa de Palma. Der Veranstaltungsort verfügt über VIP-Lounges auf Terrassen, von denen aus man das gesamte Unterhaltungsprogramm im Hauptsaal genießen kann. Die Projektionen auf riesige Bildschirme bieten den Kunden ein komplettes Erlebnis in der Megapark-Atmosphäre und schaffen eine Welt des reinen Spektakels.

Seit seiner Einweihung im Jahr 2000 ist der Megapark zweifellos einer der wichtigsten Veranstaltungsorte an der Playa de Palma und eine tragende Säule des Tourismus an diesem Ort. Obwohl er per De-facto der Lieblingsort der Deutschen, Österreicher und Niederländer auf Mallorca ist, wird das Publikum immer internationaler. Viele Kunden sind Stammgäste, kommen jedes Jahr wieder und wählen Mallorca als Reiseziel, um den Megapark während ihres Urlaubs zu besuchen.

Was ist das Geheimnis des Erfolgs von Megapark? Hauptverantwortlich für diesen Erfolg ist ein schlagkräftiges Team an Führungskräften, die den Visionen und Ideen des CEO folgen und entsprechend umsetzen. Man ist darauf seit Jahren konzentriert, ein qualitativ hochwertiges Angebot zu bieten, das junge, anspruchsvolle Touristen anzieht und dazu beiträgt, der Playa de Palma einen festen Platz auf der touristischen Karte zu sichern. Megapark bietet eine Kombination aus Musik, Unterhaltung und guter Atmosphäre, die jeden Tag von morgens bis abends Tausende von Menschen anzieht.

Jedes Jahr investieren die Megapark-Betreiber in die Renovierung seiner Einrichtungen und die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch neue Bildschirme, attraktivere Shows, erweitertes Unterhaltungsangebot... was auch internationale Künstler anzieht, die täglich in diesem Winkel der Insel auftreten. Die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltungen der Megapark-Saison werden seit mehreren Jahren in den sozialen Netzwerken übertragen und haben eine Reichweite von mehr als 30 Millionen Aufrufen erreicht. Das Phänomen Megapark ist nicht zu stoppen.

Von den Vip-Lounges auf den Terrassen aus sind alle Shows im Hauptsaal zu sehen.

An diesem Ort, der frei zugänglich ist, koexistieren verschiedene Arten von Publikum. Für anspruchsvolle bietet der Megapark auch einen speziellen VIP-Bereich, die „Q-Lounge”, die von Johannes Moser geleitet wird und auf eine besondere Art von Klientel zugeschnitten ist. Megapark ist so dynamisch, dass es ratsam ist, die Nachrichten in den sozialen Netzwerken zu verfolgen, um über die nächsten Livekonzerte oder Neuheiten auf dem Laufenden zu bleiben, die sich ständig ändern. Folgen Sie uns auf In-stagram @megapark.tv