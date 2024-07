Morgens einen leckeren Kaffee mit Croissant und frisch gepresstem Orangensaft genießen oder lieber ein Clubsandwich am Mittag mit anschließenden selbstgebackenen Kuchen zum Nachtisch? Oder doch lieber abends edel speisen? In dem neuen Restaurant Pedro’s lässt sich all dies vereinen. „Ich wollte einen Ort erschaffen, an dem man den ganzen Tag verweilen kann”, erklärt Peter Nasser, Inhaber und Betreiber der neuen Gastro-Location, sein Konzept.

Inhaber Peter Nasser freut sich auf seine Gäste. Der gebürtige Oberpfälzer bringt trotz seines jungen Alters von 34 Jahren schon reichhaltige Erfahrung mit: Nach seiner Ausbildung als Hotelbetriebswirt bekam er rasch die Möglichkeit, einen Klostergasthof mit Hotelbetrieb vier Jahre als Betreibsleiter erfolgreich zu führen. Nach einem Ausflug in die Politik als Kreis- und Stadtrat konnte er in der Gastronomie-“Champions League”, wie er sie selbst bezeichnet, sechs Jahre als Maître im Drei-Sterne-Restaurant Überfahrt am Tegernsee unter Christian Jürgens seinen Erfahrungsschatz ausbauen. Ende vergangenen Jahres beschlossen er und sein Partner, in Mallorca gemeinsam ein neues, eigenes Projekt zu starten. In Santa Catalina im Carrer d’Anníbal fanden sie Anfang des Jahres die geeignete Location. Nach einer Renovierung konnten sie Ende Mai das Pedro’s eröffnen. Besonderen Wert legt Nasser auf ausgewogene Gerichte aus frischen Zutaten. “Deshalb ist die Lage direkt neben der ältesten Markthalle Palmas ideal.” Ganz wichtig für ihn: ein gutes Grundprodukt. “Wenn möglich greifen wir dabei auf regionale Lebensmittel wie bei vielen Obst- und Gemüsesorten zurück, aber unsere Currywurst kommt aus Deutschland, es gibt einfach keine typisch deutschen Wurstwaren vergleichbarer Qualität hier. Die Gäste merken, dass hier mit Sorgfalt und Leidenschaft gekocht wird”, betont Nasser, der keiner Mode hinterherläuft. „Hier kommen klassische, gute Gerichte aus ausgesuchten Produkten auf den Tisch.” Das gilt nicht nur für die gehobenen Speisen auf der Abendkarte, wie etwa Rinderfilet in Pfeffersauce, Lasagne, Pasta mit echten Trüffeln oder original Wiener Schnitzel - selbstverständlich alles handgefertigt vom Restaurantchef persönlich. Das gilt genauso für wechselnden Mittagsgerichte und die selbstgebackenen Kuchen nach traditionellen Familienrezepten wie für die leckeren Frühstücksvarianten, etwa ein original französisches Buttercroissant, selbstgemachtes Müsli oder ein Früchte-Smoothie. Doch nicht nur die hochwertigen Ausgangsprodukte und ein guter Service spielen für Nasser eine Rolle. Auch bei der Tischkultur legt er Wert auf Stil. Während es mittags legerer zugeht, werden für den Abend die Tische edel eingedeckt, mit Stoffservietten und Silberbesteck. “Wir wollen eine angenehme Atmosphäre schaffen, die sowohl die mallorquinischen und ausländischen Residenten wie auch die Touristen anspricht und der Qualität der Speisen Rechnung trägt.” Besonders am Herzen liegt Peter Nasser zudem die Weinauswahl. Auf der Weinkarte finden sich Edeltropfen aus ganz Europa - viele von Weingütern, die der Wirt persönlich kennt. Darunter etwa ein trockener Rheingauer Riesling oder ein edler Chardonnay aus dem Burgund. Auch spanische und mallorquinischen Tropfen stehen auf der Karte. Der Hauswein trägt den Namen des Lokals und wird für dieses von einem mallorquinischen Weingut in Santa Maria extra abgefüllt. Wer also etwas anderes sucht als die verbreitete asiatisch-mediterrane Fusionküche, sollte bei Pedro’s Restaurant vorbeischauen. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr, Donnerstag bis Samstag durchgehend von 10 bis 23.30 Uhr.