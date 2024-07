Akupunktur ist eine mindestens 5000 Jahre alte chinesische Therapie, die lange Zeit nur am Körper angewendet wurde. Erst 1955 entdeckte der Franzose Paul Nogier, dass der ganze Körper auf der Ohrmuschel auf dem Kopf stehend und zusammengekauert wie ein Embryo abgebildet ist. Es gibt für jedes Gewebe, jede Gehirnregion und jedes Organteil einen korrespondierenden Punkt oder Fläche auf dem Ohr. Über vielfältige Energiebahnen ist das Ohr mit dem Gehirn und mit dem ganzen Körper verbunden.

Dr. med. Ulrich Werth, deutscher Neurologe und Akupunkteur, entwickelte auf den Grundlagen dieser Erkenntnis 2001 eine ganz neue Akupunktur-Methode, die „Permanent-Ohr-Akupunktur“, auch die „Ewige-Nadel-Therapie“ genannt. Sie wirkt viel stärker als normale Akupunktur. Die „Ewigen Nadeln“ sind winzige Antennen, die die „Freie Energie“ empfangen und über feinste Energiebahnen vom Ohr an die erkrankten Gehirnareale weiterleiten. Dr. Werth ist der einzige Neurologe und gleichzeitig Akupunkteur weltweit, der diese Methode anwendet. Daher kann er besonders erfolgreich neurologische Erkrankungen therapieren. Er behandelt persönlich auf Mallorca im schönen Ferienort Santa Ponsa. Mehr als 7000 Patienten aller Erdteile kamen bisher zu ihm. Mehr Informationen unter: www.forever-needle.com

Die Spitzen aus medizinischem Titan sind winzig klein: 1,2 x 0,6 mm.

Je nach Krankheit bzw. Symptome werden winzige Spitzen aus medizinischem Titan millimetergenau unter die Ohrmuschelhaut an die für den jeweiligen Patienten individuell optimalen Punkte gebracht. Damit erhält der Körper nebenwirkungsfrei zusätzliche Energie zur Stärkung der Selbstheilungskräfte. So können die unterschiedlichsten Erkrankungen, darunter auch schwere chronische und sonst unheilbare Krankheiten wie Parkinson (seit 2001) und Alzheimer (seit 2014) mit dieser einzigartigen Therapie erfolgreich behandelt werden. Die Bücher von Dr. Werth „Parkinson verliert seinen Schrecken“ und „Alzheimer - Was wirklich hilft“ können kostenlos von der Website www.forever-needle.com herunter geladen werden.

Zahlreiche Patientenberichte beweisen die Wirksamkeit der Methode

Sensationeller Behandlungserfolg bei Brunhilde (85):

Brunhilde (85 Jahre) kam im Dezember 2023 mit Besorgnis erregenden Befunden im Kopf-CT zu Dr. Werth nach Mallorca: Fortgeschrittene Schrumpfung und schwerste Durchblutungsstörung des ganzen Gehirns, schwere frontotemporale Demenz und symptomatischer Parkinson. Im Prinzip konnte sie nichts mehr. Drei Wochen nach der Behandlung schrieb ihre Tochter Sabine: „…Wir danken euch von Herzen für die Verwandlung unserer Mama. Sie macht tolle Fortschritte. Es ist das größte Weihnachtsgeschenk für uns. Danke Ulli, wir sind dir ewig dankbar“. Im Mai 2024 feierte Brunhilde zusammen mit ihrer Familie den 60. Geburtstag ihrer Tochter. Sabine schrieb dazu: „Mama war voll in ihrem Element und bis 22 Uhr mit dabei. Toll, das ist dir zu verdanken. DANKE, das war mein größtes Geburtstagsgeschenk.“

Brunhilde auf dem Rückflug von Mallorca, total im Glück.

Kerstin (58 Jahre) hatte die Diagnose Frontotemporale Demenz:

Kerstin mit der Diagnose Frontotemporale Demenz konnte vor der Behandlung mit den Ewigen Nadeln keine Handlung zu Ende führen, sie hatte schwere Wortfindungsstörungen und konnte keinen ganzen Satz mehr zusammen hängend sprechen. Ihr Ehemann Jürgen schrieb 2 Jahre nach der Behandlung an Dr. Werth: „Hallo Ulli, Kerstin geht es sehr gut, wir können wieder ein ganz normales Leben führen dank der Ewigen Nadeln. Kerstin ist aktiv und lebensfroh, sie ist wieder die alte. Als Einschränkung hat sie noch eine Sprachstörung, die sich allerdings ständig verbessert. Heute kann ich sagen, ohne die Therapie von Ulli wäre Kerstin mit 56 Jahren im Pflegeheim gelandet. Lieber Ulli, nochmals vielen lieben Dank!“

„Parkinson bei Gernot (82 Jahre) aus Florida:

Gernot kam mit der Diagnose „Morbus Parkinson“ zu Dr. Werth nach Mallorca. Seine Probleme waren: Störungen des Gleichgewichts, Beschwerden beim Laufen und Zittern der Hände. Drei Jahre nach der Behandlung ist er immer noch als Unternehmer tätig. Er schrieb kürzlich an Dr. Werth: „Lieber Ulli, ich danke dir sehr. Übrigens, ich bin jetzt relativ stabil mit 2 Tabletten Carbidopa-Levodopa 25-100 mg. Ursprünglich 4 Tabletten Carbidopa-Levodopa-Entacapone 50-200-200 mg vor der Behandlung. Was mir besonders auffällt ist, dass ich meine Lebensfreude zurück habe. Du bist für mich ein Geschenk Gottes.“

Im offiziellen YouTube-Kanal von Dr. med. Ulrich Werth finden Sie zahlreiche Interviews mit Dr. Werth und seinen Patienten:

Positive Erfahrungen bei vielen Erkrankungen

Bei Erkrankungen aller Fachgebiete liegen bereits positive Erfahrungen vor, darunter: ADHS, ADS, Erbkrankheiten, Schmerzerkrankungen wie Polyarthritis, Arthrose, Rückenschmerzen, Neuralgien, Hormonstörungen, Kinderwunsch, Anti-Aging, Augenerkrankungen wie Grüner Star, Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Morbus Menière, Tinnitus, Diabetes, Allergien, Asthma, Psoriasis, Übergewicht, Urologische Erkrankungen, Bluthochdruck, Suchterkrankungen, Depressionen. Eine Auflistung aller Krankheiten finden Sie auf der Website www.forever-needle.com